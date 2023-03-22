自由廣場》（林保華專欄）馬太上皇已成台灣禍根

與蔡總統出訪路經美國會晤眾議院議長麥卡錫同時，馬英九前總統也突然宣佈訪問中國。如果蔡總統是國民黨的總統，這個佈局符合國民黨的「親美和中」路線，然而蔡總統此行是要鞏固台灣與盟邦盟友的關係，捍衛台灣主權。而馬英九一反「外交休兵」的出擊，以祭祖為名自認與中共一家；不是和中而是舔共，就與蔡英文的親美路線分庭抗禮。

馬英九基金會執行長蕭旭岑還表示：「對日抗戰的一些相關遺跡，不可以忘記當時戰爭的慘烈。」所以此行包括南京（南京大屠殺）、武漢（保衛大武漢）、長沙（祭祖加長沙會戰）、重慶（重慶大轟炸）、上海（淞滬會戰）。馬英九為何不去孟良崮、濟南悼念剿匪壯烈殉國的張靈甫與被俘的猛將王耀武？可見馬英九反日不反共。祭祖不帶周美青，那是黨祭不是家祭。馬幫還表示客隨主便，臨時還可加舔共活動。

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馬英九此行還配合習近平訪問俄羅斯。習近平在營造和平假象，以「停戰」來確認俄羅斯佔領的烏克蘭土地。如果烏克蘭拒絕，則可以套上「好戰」的罪名。正如台灣的馬屁學者，故意迴避共軍的騷擾入侵與共諜滲透，把台灣人的備戰誣為好戰。日本首相岸田文雄突然訪問烏克蘭，除了反制習近平，也可反制馬英九。

可見馬英九此行與國民黨所聲稱的「親美友日」相反，是國民黨欺騙美日與台灣人，還是馬英九背叛國民黨路線？後者應可否定，因為國民黨大老沒有對此行表達異議。果然兩蔣時代的「反共抗俄」被國民黨徹底拋棄，還意味著國民黨已經悖離民主國家為主體的印太聯盟，站在極權國家一邊。兩蔣的黨國基因被國民黨繼承，兩蔣在國際事務上站在自由世界一邊則被馬英九拋棄。這次普廷在人民日報發文，稱呼習「達瓦利是」（同志），國共也很快互稱「同志」？普廷出身克格勃，馬英九出身特務家庭，他們成習近平左右哼哈二將。

國民黨在路線上的爭執，江啟臣力圖改革被阻，朱立倫的親美友日兩次被馬英九愛將夏立言的訪中所否決，就是因為馬英九是中國國民黨的太上皇，他不但是國民黨的禍根，也是台灣的禍根。我清楚記得馬英九到高雄與余光中見面時，認為民進黨執政台灣就「披髮左衽」；正是這種種族優越感，馬習一拍就合，不但是對台灣人的侮辱，也是要霸凌全球的中華大帝國種族意識。

就像普廷擄走烏克蘭兒童到俄羅斯洗腦，使他們自小接受俄羅斯是他們「祖國」，馬英九此行也帶了一批學生對他們洗腦；他要把特務老爸的「化獨漸統」衣缽傳給這些年輕人，不愧是共產黨的孝子賢孫。

中研院學者吳叡人最近在公益信託雷震民主人權紀念講座上的講演《帝國夾縫下的台灣民主》，以全球民主化的倒退為大背景論述台灣的民主危機，呼喚台灣人的責任。前國大代表、國軍退役政戰上校黃澎孝則在臉書指出馬英九此行是「返祖」現象。台灣必須向前行，不能回到石器時代。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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