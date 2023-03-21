自由廣場》時間帶對航空公司的重要性

◎ 傅安堂

星宇航空日前因夏季班表部分飛航國外機場的時間帶申請不順利，導致多條航線從夏季班表開始異動，其中又以越南胡志明影響最大而取消多個航班，造成訂位旅客抱怨。

根據國際航空運輸協會（IATA）定義，時間帶是機場分配給航空器活動或可用的離、到場預定時間。也就是各機場依據機型、跑道、航廈設施、登機門／停機坪數量、旅客通關及航機地面作業時間等，再考量空中交通管制容量限制，計算出每時段可以處理的航機數量後，分配給航空公司申請。而時間帶又分冬夏兩季班表（因為冬季風向改變，影響飛時），以桃機公佈的S23夏季班表為例，在雙跑道同時開放下，每小時可處理五十架次的起降航班，兩小時內最多可容許九十架次的起降航班。

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時間帶對於航空公司非常重要，因為在旅客喜歡的搭機時間，可提高票價，配合機隊調度，讓航機使用最大化可創造營收。大型國際機場常因擁擠而出現時間帶供不應求時，即採用配額或分配等管理機制。但航班在某一機場之時間帶改變，會影響該航班在其目的地機場，取得相對應時間帶，因此需要多方協調。目前主要透過IATA班表協調會議達成。該會議每年舉行二次，只要是IATA會員均可申請參加，但最重要的制度則有所謂「歷史優先權，或稱（祖父條款）」。此指航空業者有權保留其先前冬／夏兩季所持有並使用之時間帶，因為航空公司都是長期投資機隊和人員才能發展成一定規模，若不保障會對其營運造成重大影響甚至導致虧損，更重要是，配合航空公司目前大都開放一年內的訂位銷售作業。

疫情期間，航空公司雖暫時取消航班，但都依規定在申請時間內用正式電報向各機場申請原時間帶獲得許可後，再以電報通知受疫情影響而暫時取消，藉此確保其時間帶的歷史優先權。研判星宇此次申請不順，應是受歷史優先權影響，原冀望在疫情期間取得的時間帶，在疫情結束後仍可順利取得，但因擁有原時間帶的航空公司在夏季班表已申請復航，導致星宇不得不調整。由於夏季班表已確定，其胡志明航線在五月七日後是否復飛，仍屬未知。

（作者是資深航空從業人員）

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