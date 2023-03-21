自由廣場》私法人買受住宅許可制 推升貪瀆風險

◎ 呂丁旺

有一則關於各國的法治笑話。在德國，法律有規定的才可以做；在法國，法律沒有規定禁止的，就可以做；在前蘇聯，法律規定可以做，也不敢做；在義大利，法律規定禁止的，一定做。有人戲謔加碼，在台灣，法律規定可以做的，早上可以，下午不可以，今天可以，明天不可以，甲可以，乙不可以。這種因人、因時而有不同法律效果，所指的應該就是法律規定的許可制。

新修正平均地權條例第七十九條之一第一項規定，私法人買受供住宅使用之房屋採許可制，同條第五項規定，許可制規定適用範圍、許可條件、用途、應備文件及其他應遵循事項之辦法，由中央主管機關定之。

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許可制必須先訂定一套許可辦法，屬行政程序法第一五○條所稱之法規命令，許可辦法的訂定，其許可條件常採列舉制，為恐掛一漏萬，又會加上概括條款或空白條款（或稱魔術條款），例如，大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法第三條先列舉四款，再以第五款規定，其他經大陸地區機關出具之證明文件，得申請許可來臺從事觀光活動，是為概括條款。金融機構兼營票券金融業務許可辦法第四條第一項第四款規定，得檢具其他經主管機關規定應提出之文件，主管機關可能隨著客觀情勢變更增列或改列應提出文件，是為空白條款。不論概括條款或空白條款，均加大了主管機關的行政裁量權。

依前述法條第五項規定所訂定之許可辦法，也同樣會有魔術條款，做為主管機關就私法人買受住宅許可與否的裁量依據。而不動產交易涉及龐大利益，部分私法人可能為取得許可而起意行賄，也可能成為部分承辦人員索賄的誘因，推升了公務員貪瀆的風險，最壞的情況是，讓建築業在主管機關對私法人買受住宅的許可與不許可爭執之間呈現蕭條與停滯，連帶阻窒國家的經濟力道。

此次平均地權條例的修正，旨在防杜不動產淪為炒作工具，保障消費者權益，維護市場交易秩序，為不動產市場的自治與管制工具之一，在私法人買受住宅方面所採之限制，應該在窮盡所有的改革手段，例如限制私人買房戶數、課徵空屋稅等仍無效果後，不得已才採用的最後手段，否則，恐會因上述的法律風險而抹煞了修法的美意。

（作者是台灣高等檢察署主任檢察官）

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