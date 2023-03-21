自由廣場》（鏗鏘集）戰狼與北極熊共舞

◎ 王景弘

過去一年，俄羅斯進軍侵入烏克蘭，中國不斷以武力威脅台灣，這是不爭的事實，但台灣竟有「教授」大搞「反戰」，其「聲明」悖離事實，因果倒置，鬥爭找錯對象，背書找錯人。

侵烏之舉，禍及烏克蘭兒童，國際刑事法院下令拘捕普廷；美國印太戰略未在鄧、江、胡時代出現，而是對習近平霸權擴張的反應；這些教授竟以反戰否定自衛、反侵略的國家主權。

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反戰教授鬥爭對象是美國與台灣，但自知底氣不足，需要「美國知名學者」壯膽，硬搬查姆斯基（Noam Chomsky）、米爾斯海默（John Mearsheimer）和薩克斯（Jeffrey Sachs），卻不提他們「出名」的底細。

查姆斯基是語言學家，但以反美、反資本主義，極左激進社會主義成「名」。米爾斯海默著「大國政治的悲劇」，以帝國主義時代弱肉強食的叢林法則，迎合中國「崛起」，唱衰小國，書在中國翻譯，台灣版增章「向台灣說再見」當賣點。

拉這幾個左仔只能搞疑美、反美，但所謂反戰示威遍及世界各地，是一派胡言。若論反戰，他們又不敢引毛語錄「以戰止戰」，只凸顯偽知識份子沒有是非，沒有正義感。

毛周與尼季密謀聯手抗拒「北極熊」擴張，同意「反霸權」。普廷主政下，熊性復發，而習近平崛起，搞霸權，自命戰狼，與北極熊共舞，民主國家聯合反侵略屬必然。

美國制止蔣介石「反攻大陸」，那是反戰；它協助台灣自衛是抵抗侵略；這些教授反戰，應該一讀美國外交官肯楠（George Kennan）一九四六年的「長電」：共產黨在歐洲擴張，就是靠滲透各種團體，製造混亂，以奪取政權。

中共靠滲透文化界與知識界，煽動示威，反美，反政府以打敗國民黨，現在國共合謀搞同樣把戲，難道「反戰」教授失憶，要與狼共舞？

（作者為資深新聞工作者）

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