社論》政治不能脫離常識

隨著節氣春暖花開，政治熱季已然啟動，政治人物及政黨為競逐明年大選職位動作頻頻。近日較值得注意的，是中國國民黨宣布中止「中央選舉策略會報」運作，可望代表民進黨競選總統的賴清德辭去司法院大法官提名審薦小組召集人職務。兩項看來不相干的動作，其實都凸顯一項基本道理：政治不能脫離常識。

國民黨的選策會，是在正常機制之外另設提名立委組織，但因部分成員有黑金背景，有的久未經選戰，旋即在黨內引發爭議，連一向對黨務不太發言的新北市長侯友宜也以拒絕黑金回應。儘管該黨發言人以「外界放大、誤解、扭曲」硬拗，仍不得不面對公眾如潮的惡評，宣布選策會運作戛然而止。在數月前的九合一選舉，國民黨對執政黨與黑金掛勾的攻訐喊得喧天價響，但最新民調顯示，該黨在黑金問題的公信力居三大政黨之末，遠不如民眾黨及民進黨。如今公眾以同樣標準要求國民黨，出自基本常識的強大民意迫使該黨不得不低頭。

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賴清德以副總統兼任民進黨主席，現今又將投入總統選戰，若再主持大法官提名審薦工作，諸多黨政因素夾纏，必將使大法官的審薦過程泛政治化，難以保持中立客觀，進而提出最適當人選。當事人主動辭去召集人職務，實為出自常識常理判斷的明智之舉。

朝野兩大政黨改弦更張的上述舉動，顯示政治人物在基於常識所形成的廣大民意之前，謙卑之心仍多少尚存。誠然，這兩項舉動都與選舉有關，政黨與政治人物不無選舉考量，避免留下爭議題材，自損爭取選票最大化的機會。然而在選票算計之外，如能於「政治不脫離常識」的基礎行事，政治人物言行、政黨作為、政治風氣與文化，或可望較為正常，擺脫民主化以來的政治亂象和扭曲。

歷來對台灣最友好的美國總統雷根，有「偉大的溝通者」美名，就此有一段對當今台灣政治社會頗具啟發性的話語。擔任八年總統，且後來在最偉大總統各方評比列前段班的雷根，一九八九年於卸任告別演說曾有名言：「他們說，這是雷根革命；好吧，我可以接受這一點，但對我來說，這似乎更像是偉大的重新發現，重新發現我們的價值觀和常識。」

以當今受到議論的「反戰」話題來說，只要從常識出發，即可判明曲直。基本事實是，民主台灣早已揚棄蔣介石時期的「反攻大陸」，沒有主動統一中國的意願，在國際間與各國為善，愛好和平；台海若有戰爭，「台灣不是侵略者」，來源唯一，只有中國。從常識出發，要真正「反戰」，理應反對發動侵略戰爭的俄羅斯，也該向中國抗議，它每天出動軍機艦侵擾，經常軍事演習，進行認知作戰，併吞台灣的野心昭然若揭。

「反戰」論者不此之圖，反把矛頭指向支持台灣強化安全自衛的美國，對脅迫台灣的中國卻輕描淡寫，其不合常識與基本價值，離譜至極；有人指「反戰」論者頭腦不清、天真、偽善，已算是很客氣的斥責。同樣基於常識，只對台灣高唱反戰，甚至指責政府「鼓吹戰爭」，形同宣揚失敗主義，最符合中國不戰而吃掉台灣的盤算；被指同路人而隔海唱和，也只是剛好而已。

同樣禁不起常識檢驗的是「疑美論」，宣稱美國不可信，台灣不能當大國棋子或代理人，要與大國維持「友好等距」，避免捲入大國對抗，亦即不可「一味反中」，要多一點親中。這一論調，無視戰後至今，從韓戰之後以經濟、軍事援助台灣，到台海三次危機，美國都是轉危為安、穩定大局的最大助力，如今在對抗中國可能入侵的自保備戰中，美國協同盟友力挺也是我國亟需爭取的支持外力。台美當然有各自的國家利益，但當支援台灣挺立於中國脅迫成為美國朝野和社會共識的今天，高唱「疑美」、「反美」論調，最能迎合中國心意，與其認知作戰對付台灣的手法不謀而合。

也是常識問題，馬英九堪稱歷任最親中的總統，但親中有助和平嗎？答案極其明顯。他八年任內，向中國傾斜不遺餘力，政策開門揖盜，外交休兵，而以「馬習會」為最高潮。然而，馬式與虎謀皮只遭中國和戰兩手策略耍弄，和平表象從未改變吃掉台灣的企圖，反使部分人落入「溫水煮蛙」陷阱。政黨輪替以來，國民黨在總統選舉輸多贏少，親中厥為最大敗因；如今馬英九不甘寂寞，有以「祭祖」為名的中國行，斯人冥頑不靈，該黨卻不能跟著在大選陪葬。

政治人物和政黨處理政治，多一點常識，公眾是不會虧待的。

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