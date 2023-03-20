自由廣場》BLACKPINK熱 高雄市民有感

◎ 徐嘉欣

這兩天全台那個城市最受矚目？不是台北，也不是台中，答案是高雄！因為聞名全球的韓國女子天團BLACKPINK在十八、十九日於高雄世運主場館舉辦演唱會。

這場吸引全球各地數以萬計的粉絲來高雄朝聖，大大的提升高雄在世界的知名度，當然也為高雄帶來一筆可觀的觀光財（新聞報導說接近兩億）。然而說真的，筆者不是生意人，沒有賺到觀光財，但是在高雄生活了近五十年，第一次感受到高雄竟然這麼熱鬧、這麼受到歡迎，討論度這麼高，真讓人與有榮焉。

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而其中筆者認為其中最該感謝的，莫過於是高雄市觀光局，他們努力行銷高雄，接洽飯店旅宿餐飲業，希望能以最優惠的方式回饋給旅客，期盼讓旅客都能有賓至如歸之感。他們為旅客推薦景點，規畫行程，也將高雄的美食地圖攤開來，指引旅客那裡有好吃有好買的，讓來高雄的旅客都能看滿、買滿也吃滿，讓旅客除了聽演唱會外，也對高雄留下美好的印象，觀光局如此的勞心勞力，真讓市民感動。

兒子的同學也是這次演唱會的粉絲，來自台北的他，跟兒子說「你們高雄真不錯玩餒，而且東西便宜又好吃，下次我還想再來！」相信他的這些話，會是很多旅客的心聲，而筆者覺得高雄有這麼好的名聲，能獲得這麼多的好評，除了是高雄市民的共襄盛舉外，也一定要給觀光局按個讚啦！

（作者曾任高中教師，高雄市民）

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