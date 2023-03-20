自由廣場》德國分散依賴的台灣機會

◎ 張孟仁

睽違廿六年，台灣終於將在三月廿日看到德國部長級官員來訪；同時間（三月十九日）也是德國總理蕭茲不到一年內第二次訪問日本；《德國之聲》還披露該國「對中政策綱領」的草案副本，幾個跡象顯示德國的亞太布局如火如荼，其中「減低對中依賴」的主軸躍然紙上。

德國教育及研究部長史塔克—瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）廿日訪台，德國《每日鏡報》以「一九九七年以來德國部長級高官首次訪台 史塔克－瓦特辛格的旅程是遲來的歷史性一步」報導並評論。德國部長來台絕非偶然，此行目的不乏為大量晶片需求解套，擔心新加坡攔胡。

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另一方面，猶記日前台灣中央社罕見發表評論文章，駁斥歐盟只想得到臺灣晶片，而不願深化同臺灣的經貿關係。

德國為歐盟的領航者，台灣有必要掌握德國的方向，並利用己身的優勢，將德國有求於我們轉為台歐貿易協定的助力。首先，由於台灣在半導體發展與製程上皆領先全球，德國教研部長訪台應該不僅止於「與理念相同的國家在全球進行學術合作」，爭取確定台積電的德國設廠必為目的之一。

既然德國和薩克森州都準備提供補貼，但還需要歐盟的參與，我方自然要一石三鳥，利用補貼情事，擴大商請德國為台歐貿易協定扮演橋樑。

第二，鑒於近來各國為防範中國，開始培養研究中國的人才，在英國甫出爐的外交政策與德國部長來台，都提到強化其國內獨立研究中國的能力。台灣正是為西方提供「知中」人才培育的不二人選。

第三，蕭茲在日本也提到半導體、綠氫及電池領域上的研究合作，台灣可與德國進行相關的合作，共同面對中國的挑戰。

最後，經濟安保是七大工業國集團（G7）優先課題之一，其中又以強化供應鏈為要，以對抗經濟脅迫、由國家主導的非法取得技術和非市場行為的企圖，這幾方面台灣皆為強項，可以據此跟德國進行合作。

德國外交事務專家凱瑟維特（Roderich Kiesewetter）曾表示，德國的外交政策長期以來建立在三個謊言上：來自美國的廉價安全、來自中國的廉價供應鏈、來自俄羅斯的廉價能源。既然德國戮力分散依賴，無懼「一中」大張旗鼓來台有求於我，台灣除了可協助他們建立「信任供應鏈」之外，別忘了讓德國幫忙遊說台歐貿易協定。有了德國帶頭，台灣的勝算才會大。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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