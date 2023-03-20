自由廣場》陳院長，托育補助不公平！

◎ 楊志誠

政府為了鼓勵生育，提供未滿三歲的小孩托育或育兒津貼，立意良善，且今年還直接取消排富條款，更積極的催生。

然而目前補助金額的設計卻充滿矛盾，會讓絕大多數父母有被雙重剝削的感覺，非常不公平。新內閣上任，應該檢討這樣不公平的設計與補助。

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依現行制度，父母可以二擇一領取托育補助或育兒津貼，領取托育補助的條件是將孩子送托到公設民營托嬰中心或公共托育家園，每個月托育補助五千五百元；而送托準公共化保母或準公共化托嬰中心者，一個月則能領八千五百元補助金。不過如果是自行照顧或送托的保母或托嬰中心未與政府簽約（亦即私托），則僅能申請育兒津貼五千元，不可領托育補助。

這樣差別的補助不知立意為何？且其邏輯更與公務人員的教育補助背道而馳。

依目前台灣現況，尤其是大都市，小孩要進公托或準公托非常困難，都要抽籤，而且抽籤錄取率極低，台北市約三成，新北市最熱的公幼約兩成，二○二一年甚至有新聞報導台中西屯的公托中籤率僅○．二％。換言之，多數家長可能都無法進入公托或準公托。準公共化的保母也是，常常是在臉書有名額釋出後，有數十名家長留言洽詢。許多父母在抽不到（準）公托，找不到準公共化保母的情況下，只能想辦法排除萬難找私立的托嬰中心，甚至辭職自己帶。但是私托的費用比公托貴出許多，自己帶的代價更高，卻只能申請較低的育兒補助五千元。

也就是抽到公托的少數人，不僅費用便宜，還可以領比較高的補助。而抽不到公托（準公托）的多數人，托育費用不但貴出許多，還只能領取較低的補助。這樣的補助，不但不合理，也真的讓抽不到（準）公托的父母有雙重剝削的感嘆。且與政府對公務員的補助也完全相反。政府對公務員的子女教育補助是學費高，補貼高，就讀公立大學補貼一三六○○元，就讀私立大學補貼三五八○○元，就讀公立高中／高職補助三八○○／三二○○元，就讀私立高中／高職補助一三五○○／一八九○○元。費用高，補貼高。那麼，那為什麼對托嬰的補助，卻是反其道而行呢？公立大學跟公立的托嬰中心都一樣是擠破頭的窄門，不是嗎？

（作者現任教職，高雄市居民）

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