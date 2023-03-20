自由廣場》從無人機與認知作戰談起

◎ 張延廷

實戰化無人機投入軍事用途已廿餘年，簡稱UAS的無人機系統，經常在關鍵時刻發揮重大功能，不難看出現代軍事科技已朝未來人工智能戰場發展。此次俄烏戰爭雙方都大量運用多種型號的無人機，其中有直接攻擊的機種，更有許多協助戰場宣傳的無人飛行攝影機，廣泛發揮現代軍事作戰中「認知作戰」的另一重要功能。

由於無人機已大量運用高解析度的微型相位陣列雷達技術，可將地面移動目標指示（GMTI）模式下運行的多功能合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar），解析度從十公分到三公尺，還可掃描特定區域的移動中人、車，當參數傳遞地面站時，移動目標數據覆蓋在數位地圖上，產生可參考的精確情報，若再加上光電感測器的運用，則所有戰場情報可以一覽無遺。

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俄烏戰爭期間，雙方政府及軍事部門都一再強調，資訊安全第一要務是「不要相信敵人的資訊來源」，不難看出「認知作戰」的領域已超越傳統的「群眾戰」、「心理戰」的範疇。在資訊時代，藉由無遠弗屆的網路，政府必須防範對手企圖顛覆國民抗敵意志。

因為未經證實或者來路不明的戰事資訊，已到從一般媒體或社交網絡大量傳遞，亦可由普通人透過電子平台傳播，會使政府負荷大增、窮於應付。

從烏克蘭的「反認知作戰」文宣中觀察，重點在於不要相信敵對國及其盟友在戰爭時所釋出的消息，因為這都可能是對手刻意做成的政治作戰場景。因此我們可更確定，在網路高度發達的世紀，傳統的資訊作戰除了在軍事用途外，更可大量應用在干擾對手和敵國的心理建設，這是最廉價卻有效的戰爭工具之一。

儘管無人機在戰場上有其航程及負載功能的限制，但各國仍冒著高風險、高成本發展及運用無人機，而台灣在少子化已成常態的限制下，更須大量發展偵察及作戰無人機、人工智能、自動化接戰系統、戰場機器人、戰場自動馱運裝備等，廣泛以人工智慧來代替人力、發揚火力，這是新型態的創新、不對稱的建軍趨勢。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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