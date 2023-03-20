社論》疑美論、反美論系出同源

在中共操弄與國內少數人有意無意附和下，「疑美論」氛圍瀰漫。最近兩件事反映「疑美論」已以各種面貌滲入台灣社會︰一是以傳播學者郭力昕、馮建三為主發起的反戰連署，質疑台灣成為美國霸權的「小弟」或「跟班」；一是原住民立委高金素梅質疑美國種種強化美台密切合作舉措，根本是對台灣監督，強調應該對美國挺直腰桿，還要對中國釋出善意。兩者立論荒謬可笑，雖然不值一駁，但是謊言說了千百遍，就可能形塑錯誤印象，讓認知戰得逞，弱化台灣抗中反獨裁的意志，造成國家的生存危機。

疑美論意在離間美台之間的合作，讓台灣在面對中共侵略時，失去了國際社會最大的支持力量，只能放棄抵抗投降，淪入共產獨裁牢籠。疑美論的惡毒用心，由此可見一斑。尤其，此一論調與中共為了達成所謂「中華民族偉大復興」，將美國醜化為「美帝」，所推動的反美論，可謂系出同源，皆是中共為了併吞台灣、稱霸世界的核心論述。因此，疑美論與反美論實際上是一體之兩面，符合中國霸權崛起的利益。吾人必須強力駁斥此等認賊作父，視友為敵，恩將仇報謬論，以正視聽，防止國人受到蠱惑，而使台灣安全陷入險境。而破解疑美論的根本方法，在於必須認清美國一向都是台灣的最好夥伴，而中共統治的中國，則是意圖滅亡台灣的唯一威脅，這個基本事實與歷史軸線，由一九四九年來始終不變。另外，中共反美論的錯謬在於，其所標榜的洗雪「百年國恥」，邁向「民族復興」之路，美國其實是助力而非阻力；反而是中共意圖向全球輸出數位獨裁體制與價值觀，反轉人類的文明，才是民主陣營之敵，反美論只是侵略者的遮羞布。

請繼續往下閱讀...

疑美論的主要論點，是把美國描繪成憑恃軍事力量干預、侵略其它國家的帝國主義者，因此，在烏俄戰爭中，普廷明明是侵略者，而美國則是伸出援手，提供武器，制裁俄羅斯，協助被侵略的烏克蘭，卻被倒果為因指責是美國與北約的軍事擴張，對俄羅斯安全形成威脅，才引發普廷為了自衛而發動侵烏戰爭。同樣的論述也出現在中美台關係上。中共及其同路人也極力將美中台關係的緊繃，以及中共的犯台野心，歸咎於美國為了遏阻中國崛起，刻意扶植台灣，並發動貿易戰、科技戰、金融戰，全面打壓中國。由此引伸出「美帝」是造成台海緊張的挑釁者；而台灣附從美國，成為強國的棋子，將會淪為美中對抗的戰場。這是高金素梅與學者反戰聲明散播的疑美論之主要觀點。

以「反戰」、「和平」作精緻包裝的疑美論，完全顛倒、錯置侵略者與被害者的角色。在這些「假面反戰者」眼中，只看到美國強化與台灣軍事與經貿交流，就疑神疑鬼，認為美帝要控制台灣，妨礙中國統一，卻對中共軍機艦擾台、圍島軍演等準侵略行徑視而不見。中共妄自認定台灣是中國不可分割的一部分，以及不放棄武力犯台，且正在無所不用其極恐嚇、威脅台灣，中國才是意圖挑起戰爭的侵略者，而台灣則是被強權凌虐的被害人。相關人等若真心追求和平，便應指責侵略者，並呼籲全世界自由陣營與之對抗，讓侵略者認清發動戰爭的下場與代價，方可阻止其野心，得到真正的和平。至於中共的反美論更是為了一黨、一人之私而刻意扭曲歷史與事實。中共近年高舉「中華民族偉大復興」，以洗刷「百年國恥」，卻將矛頭對準美國。諷刺的是，中國在二戰期間成為勝利國，才真正脫離「次殖民地」恥辱，成為戰後世界五強，以及聯合國創始會員國、安理會常任理事國，而這一切都是拜美國打敗日本之賜。也就是說，美國才是真正幫助中國走出百年國恥的「恩人」。更重要的是，中國的「改革開放」能夠與全球經貿接軌，取得全球第二大經濟體的成就，關鍵在於美國給予貿易最惠國待遇，並為其加入世貿組織開綠燈之故。

總之，無論就中國或台灣的發展，美國都是朋友而不是敵人。台灣有美國的協防與經濟上的外包、技術轉移，才能造就今日的民主與繁榮，尤其在中共軍事、經濟的赤裸裸威脅下，台灣只有與美國密切合作，方可確保安全與永續發展。對中國，在中共奪取政權之前，美國一直是對中最友善的列強，雖然在中國淪為共產國家後，美國一度在冷戰時期將中國當成圍堵與對抗的對象，然而一旦中國走向開放，就又贏得美國的強力相挺。是中國漸漸強大後，中共又妄想稱霸宰制世界，尤其習近平開始編織「東升西降」、「中華民族偉大復興」的美夢，企圖輸出專制獨裁價值觀，威脅到民主與自由，才引發美國的反制。此一歷史事實可以揭穿疑美論、反美論的錯謬；而台灣應該站在美國那一邊，力抗紅色中國，抑或以反戰之名投降苟活？答案不言可喻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法