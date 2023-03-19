自由廣場》扇千景與台灣高鐵

◎ 陳永昌

日本參議院前議長扇千景三月九日辭世，出身寶塚歌劇團的她，活躍於演藝圈後成功轉戰政壇，是日本政界「美女刺客」的先驅，而作為日本史上第一位女性參議院議長，更是突破玻璃天花板的女性從政典範。長期與台灣友好的扇千景，無論是增加台日航班、台灣觀光客赴日免簽證或日本新幹線技術輸出台灣高鐵，都有她幕前幕後穿梭的身影。

扇千景歷任建設大臣、運輸大臣以及國土交通大臣等內閣要職，皆創下第一位女性出任的歷史紀錄。二○○○年四月森喜朗內閣改組，扇千景初次入閣擔任建設大臣，森內閣民調低迷，延攬扇千景入閣被視為提振聲望的強心針。不甘只扮演內閣花瓶，扇千景積極任事，像是推動《公共工程基本法》，提高公共工程招標透明度，洗刷公共建設弊端頻傳污名。後來內閣組織改造，扇千景繼續擔任首任國土交通大臣，小泉純一郎組閣後留任，羽田機場恢復首爾金浦機場等短程航線，即出自扇千景提議，讓台北松山機場得以援例比照。

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國土交通大臣任內，扇千景積極促進台日兩國親善交流，正面效應延續發酵至今。首先，扇千景協助修改航約，增加台日定期航班以及包機班次，航班與航點增加的便利性大幅帶動台灣觀光客人數成長，二○○四年全年一舉突破百萬人次，促成二○○五年九月起台灣觀光客永久免簽證待遇。

扇千景也是協助日本新幹線系統唯一海外輸出台灣高鐵的推手。二○○○年十二月，台灣高鐵由JR東海與JR西日本共組技術支援團隊得標，一直到二○○七年元月通車營運，恰與扇千景國土交通大臣與眾議院議長兩者任期完全重疊。二○○四年一月底，台灣高鐵車廂初次亮相日本神戶港，扇千景親自出席啟運儀式，三年後礙於參議院議長身分無法來台見證通車。一直等到二○○八年四月訪台接受前總統陳水扁頒贈特種大綬景星勳章，終於有機會搭乘體驗台灣高鐵。

考量報價合理、系統穩定以及後續維修方便，台灣高鐵近日決議採購日本新幹線新世代列車十二組。誠如日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰所說：「持續安全行駛的台灣高鐵，成為日台友好的象徵」。

（作者為企業專業經理人）

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