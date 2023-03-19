自由廣場》公寓大樓、透天厝住戶之電費不平等

◎ 鄭翊亨

國內電價調漲幅度終於底定，在降低民生衝擊與兼顧節電下，雖祭出「史上最複雜電價」，其方式是民生用戶調少、產業部分調多，國人應可接受並予支持。惟長期電費計價有不合理之處，建議一併審慎檢討修正。

筆者曾在台電委外廠商擔任抄錶管理組長，抄錶團隊進駐台電大樓表務課，協力執行錶務管理與住戶電費疑難處理。過程中瞭解到透天住戶每層樓均可申請一隻電錶，而大樓、華廈、公寓僅統一在一樓或地下室集中裝設一隻電錶，以利電源彙送、檢修及抄錶。

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一般住戶（非營業）電錶度數每兩個月抄錶一次，區分夏季與非夏季用電，使用度數每一級距價錢不同，以非夏季使用一千度為例，其級距240度內每度1.63元、241~660度每度2.10元、661~1000度每度2.89元，以大樓、華廈、公寓一隻電錶計算，每兩個月所須電費約2256元；若以透天三樓每層樓均可使用一隻電錶，三隻電錶（各約333度）均以基本度數（240度）起算，則透天用戶每兩個月所須電費為1758元，相差498元，也就是說每兩月同樣使用一千度，大樓等用戶比透天用戶須多繳498元。

夏季電費較貴（六至九月），以一千度算級距240度每度1.63元、241~660度每度2.38元、661~1000度每度3.52元，大樓等用戶兩個月電費約2588元，透天用戶約為1836元，相差752元；也就是說夏季每兩月大樓比透天用戶須多繳752元。同理，大樓一戶三房三台冷氣與透天三樓每層一台冷氣，使用同樣度數但計價卻有高低，還有人口眾多家庭使用度數越多繳費差距就越大，這種計價方式對住大樓、華廈、公寓等用戶不合理也不公平。

合併夏季與非夏季計算，大樓等用戶一年（六次）所繳電費約14200元，透天用戶一年電費約10704元，相差3496元；再以十年統計，大樓等用戶計須多繳34960元，已損及用戶權益，台電應予重視並檢討修正。

我們支持經濟部長王美花所言「台電也要站得住、也要不能倒」，值此電價調漲，台電又逢全面更換智慧型電錶之際，是否一併檢討大樓、華廈、公寓與透天電費計價不合理方式，期符政府調漲電價，也要各方兼顧的目標。

（作者曾任職台電委外抄錶團隊，高雄市民）

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