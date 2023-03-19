自由廣場》年輕人轉向與韓日重啟安全對話

◎ 張玲玲

南韓總統尹錫悅繼十二年前的李明博之後訪問日本，並定位兩國是「處理安保、經濟等國際議題必須合作的夥伴」。尤其兩人宣布二○一九年被文在寅政府想終止、但因美國反對而改採「隨時可終止」立場、有名無實的韓日《軍事情報保護協定》（GSOMIA）將恢復正常運作；這等於是韓日兩國重啟了安全對話，對於應對東北亞的安全威脅可說注入了一劑強心針。

美國在亞洲與日本、南韓、菲律賓、越南、印度等國都有軍事合作或同盟關係，但其中南韓與日本因為獨島（日本稱「竹島」）領土爭議與慰安婦、徵用工等歷史遺留的癥結未解，長年來一直缺少韓日兩國的同盟，使得亞洲整體聯盟的輪軸缺乏有力支撐；故此次南韓主動向日本釋出善意、日本也表歡迎，的確對東北亞的區域安全增加一股穩定力量。

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形成國際合作的因素很多，有安全、軍事、經濟、外交、文化、人道等因素，此次韓日兩國決定重啟高層對話，不外乎北韓與中國在東亞所造成對鄰近國家的威脅感，促使兩國必須尋求安全互助一起應對。然而畢竟韓、日兩國都是民主國家，對於人民意向的國內因素也是重要考量，所以許多人會覺得納悶，南韓民眾因為過去被日本統治卅七年、加上前述的「歷史懸案」未決，故大部分都是反日立場，難道尹錫悅敢與人民背向而行？

南韓民調公司「韓國研究」（Hankook Research）和韓國新聞雜誌《SisaIN》，在兩年前進行一項調查，南韓民眾反中情緒快速上升，從「薩德事件」開始、「限韓令」、新冠肺炎、北京冬奧韓服引發「文化掠奪」等諸多爭議，南韓年輕族群最仇視的國家已經從前殖民國的日本變成中國。而中國的崛起帶來的威脅，與不定時試射飛彈、發展核武的北韓，迫使了南韓選擇必須與日本合作，這個選項變成是對己最有利的地緣戰略。去年也因此原因，使得打出反中牌的尹錫悅贏得總統大選。

國際關係中的現實主義理論強調，大國追求「權力」、小國要的是「安全與生存」，屬「中小型國家」的南韓若與日本的安全保障合作機制確實形成，將能保障其「國家利益」，更有利其應對區域威脅。

（作者曾任多年韓語教官，陸軍備役上校）

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