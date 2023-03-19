自由廣場》當法國文化部長懇求國民：別在線上平台購書

談以國家政策護持獨立書店

◎ 顧秀賢

台灣出版業先天不足（愛閱讀者稀缺）、後天失調（執政者政策輕忽），網路時代益形畸變，電商強凌弱主導遊戲規則，致使文化治理的關鍵內核，淪為貨真價實的慘業。

法國國家圖書中心（CNL）剛剛公佈，去年該國新開獨立書店一四二家，多於二○二一年的一四○家，大疫過後紀錄創新高很鼓舞，而這種創業趨勢，還不斷蔓延外省小鎮。CNL說，自二○一七年以來，法國每兩家新開書店，就有一家設在居民少於一萬五千人的城鎮，而每四家更有一家，成立在居民少於五千人的城鎮。偏鄉書店潮去年勢頭更強勁。書業興盛，主政閣員無不歡慶，儼然驕傲不已的政績。

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法國民族閱讀文化底氣足，大家耳熟能詳。可權力擁有者的執政共識，更令人欽服。我們很難想像，武肺期間獨立書店業績落衰，法國文化部長Roselyne Bachelot居然上媒體，公然懇求全體國民：“Do not buy books from online platforms!”（不要在線上平台購書）。法國總統Emmanuel Macron更宣示全民閱讀是「國家優先」（a national priority）的政策，責成國會特別立法，予實體書店提供具體支持。多虧此政府去年九月通過的新立法，書店得以低至○．○一歐元的運費交寄圖書（法國郵政的運費至少七歐元，而Amazon由於物流合作，只需○．○一歐元，約台幣○．三三元）。

執政當局堅持通過不少法律，矯正「扭曲競爭」（distorted competition）的魄力，迎來法國書業的春天──如立法強制要求出版商設限新書售價，以使讀者無論線上或實體店購書，都需支付相同費用。而法律允許的最高折扣僅五％，也幫助護持法國近四千家永續的獨立書店（為英國的三倍數量耶），更源源不絕地提供法國國內上萬個書店職缺。

如何保護圖書和獨立書商免受自由市場力量的蹂躪，這肯定是法國「文化例外論」理念的實踐。公民沒有圖書流通的近用權利，會構成社群自由閱讀提升的障礙，文化基盤的深層構築，就在具體明確法案的鞏固與保障。聰慧的法國人至始明白個中三昧，無怪其文化榮光熠熠生輝！

（作者為文化工作者、台灣東社社長）

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