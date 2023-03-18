自由廣場》新竹馬屁聲

◎ 賴彥丞

作為在新竹市租屋求學的筆者，近期常聽到垃圾車不斷出現市長高虹安「獻唱」五月天金曲《突然好想你》的歌詞片段，我和不少市民已漸感厭煩。

新竹市府稱此舉是因新竹市警察局的「邀請」以宣導反詐騙，市警局局長張素菱認為平時參與地方活動愛唱歌的高虹安「歌聲聽說還可以聽」，實屬警方高層「揣摩」以討好上意之作。

請繼續往下閱讀...

更令人覺得肉麻乃至噁心的是，新竹市刑警大隊的臉書粉專起初還狂讚高虹安「這麽好聽的歌聲」(https://imgur.com/oSdpffQ)，並形容是「被市長耽誤的歌手」，更宣傳要開放民眾下載並設定為手機鈴聲。風城警方如此誇張地拍馬屁，使人不由得想起過往須空一格的蔣公被形塑為「人類的救星」、「世界的偉人」，手機鈴聲的戲碼更儼然對岸「毛語錄」的翻版。

高市長的翻唱因涉及重製且大規模播放而衍生侵權爭議，引來五月天所屬的音樂公司關切，當然如果以高虹安先前因自身論文涉嫌違反著作權法而遭資策會提告的「前科」來看，今日侵權風波的發生也就不令人意外了。

民主時代，最不需要的就是對執政者搞個人崇拜之馬屁宣傳，風城警方高層別讓人看笑話，也拜託高市長別再操作這種低層次的作秀了！

（作者為陽明交通大學碩士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法