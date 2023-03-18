自由廣場》客觀看待中國「人口紅利」

◎ 黃瑞光

中國新任國家主席李強近日表示「人口紅利」沒有消失，然而根據中國國家統計局今年公布的人口數據，截至二○二二年底為十四億一一七五萬人，較二○二一年底減少八十五萬人；人口自然增長率是負○·六％，是六十一年來首次出現負增長，出生人數與死亡人數首次負交叉，才會引發「人口紅利」是否消失的關注。

做為人口第一大國，人口紅利一直被視為中國經濟高速發展的引擎。房地產、就業、消費的市場力量驚人，憑藉的就是源源不斷增加的人口基數。雖然近年大陸連續推出「二胎」、「三胎」等放寬生育管制政策，但成效有限。各界普遍認為人口紅利流失後，在勞動供給減少、以老年負擔為主的勞動負擔加重的雙重因素下，中國經濟恐遭遇嚴重停滯和下滑的危機。龐大的老年人口將增加醫療照護成本以及養老保險支出，進而形成沉重公共財政負擔。

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然而根據近三次中國人口普查的數據進行分析，在教育程度方面，勞動年齡人口平均受教育年數增加，具有大學以上學歷占比明顯提高。二○○○年、二○一○年、二○二○年，十五歲至六十四歲勞動年齡人口的整體平均受教育年數分別為八·二六年、九·三七年、十·三九年，基本上每十年增加一年；大專及以上學歷占比分別為四·九一％、十一·五四％、二十一·七七％，基本上每十年翻一番。儘管多數分析指出，勞動力要素對於經濟增長是重要的。然而，從前述中國人口的分析也可以看出，教育水準提升顯著，大陸十五歲以上人口平均受教育年限已增長到近十一年。二○二二年，大陸高校（大學）畢業生人數達一○七六萬人，若充分就業，絕大多數新增就業人口都是高教育素質人口。大陸的勞動力數量可能在未來出現下降，但低生育率並不完全等於經濟衰退。但勞動力的「質」若能提高，從人力資源大國轉向人力資本大國，不必然發生各界認為的「經濟、社會崩潰」。

更重要的是，若中國經濟、社會崩潰，除影響台灣經貿外，中共為維持統治正當性，可能發動激烈的對外作為，塑造外部敵人以轉移焦點，亦非國際樂見。客觀看待中國情勢，才能正確預判、應對未來的挑戰。

（作者為法學博士、研究人員）

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