自由廣場》老地政談廢棄物清理設施之設置爭議

◎ 王瑞興

去年底九合一大選，廢棄物處理場設置，成為部分縣市選戰攻防議題。其實，經濟發展必然產生各種廢棄物，廢棄物清理設施有其必要，問題在於設置過程中，常規避政府審查程序，乃至違法棄置，引發爭議。

廢棄物清理設施主要座落於都市計畫外之土地，現行規定有兩種設置管道，即變更編定為特定目的事業用地或按土地使用性質申請許可使用，均有一定的審查程序。許可使用較少適用，常採變更編定方式擬定興辦事業計畫，經目的事業主管機關核准後，視土地條件擬具水保計畫，並依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」審認應否環評，開發面積達二公頃應辦理使用分區變更，並採開發許可審議機制，成本高且費時，業者乃減少開發規模降低審議層級或規避環評。

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例如去年熱議的造橋坤輿公司申請設置「乙級事業廢棄物」掩埋場，就是顯例。民國九十一年苗栗縣政府發給坤輿公司同意設置文件，當時計畫面積為一‧七九五八公頃、日處理量為一九○公噸，而當年環評標準「面積二公頃或每日二○○公噸以上處理場應實施環評」。明顯是規避環評及分區變更開發許可審議，未將聯外道路納入計畫中，因鄰近灌溉水源的「龍昇湖」，引發居民長期抗爭，直到去年台中高等行政法院判決居民勝訴，歷經二十年的懸案始告確定。

坤輿案只是冰山一角，筆者公職生涯難忘的一役，也是廢棄物處理場爭議。細節不談，但兩點印象深刻，一為當時召開會議研商，即使結論明確，筆者仍請承辦人保存會議錄音帶，是公職無數次會議唯一要求保留，果然會後七年接到地方法院審判庭傳票。二是關係人操守問題頻傳，當時某報系二則小新聞「某縣議員質詢其一主管夜宿色情理容總院，還指明進出時間及夜渡資」及「某主管賭輸千萬以上」，該報未指名道姓，但我早已「久仰」兩位主管。事後情色主管只被輕微行政處分，另調查站約詢我該縣他案時，筆者順詢問賭債主管如何善了，答案「打折抵付」。試想當時地方一級主管月薪八萬元，持家勉可，沉迷色睹，必然「生財有道」。

筆者初任公職，主辦非都市土地使用管制，歷任省府及內政部地政司主管科長，退休後擔任兩縣區委會委員，四十年來時時汲取新知，但長期與黑白兩道交手經驗，黑道仍可論法，白道令人作嘔！

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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