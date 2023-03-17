自由廣場》動物園園長與中正預校校長

◎ 陳啟濃

台北市「志玲姐姐」接任動物園園長，成為最年輕的動物園園長，她的專業不在動物卻是在教育，也提出了一些將來動物園的創新做為，最特別的做法是讓中輟生來動物園照顧動物，發揮動物園多面向的功能。

動物園園長都能讓教育專業的人來擔任，這種跨域、跨界的惜才愛才，正是目前社會上的各領域能接軌，開創嶄新的無限可能。另一層用意是可以避免職位「壟斷」的傲慢，產生近親繁殖的弊端。

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先前政府單位在規劃軍校校長可由一般文職人員來擔任，引發軍人強烈反彈。然而，前不久才接任總統府副侍衛長的吳松齡，因為擔任中正預校校長任內，被檢舉有不當使用行政事務費、違規使用公務車、以及近來敏感的疑似論文抄襲的爭議，遭火速拔官。另一位前校長陳嘉生，也曾遭學校老師集體控訴，常常找女性主管在餐會中作陪，而且學校三大主官管也經常同時不在學校留守。

中正預校是國中高中的學生在此接受教育與訓練，重點更應該在於教育，為國家培育優秀的未來軍事幹部。然而中正預校的校長狀況頻出，顯然是軍人的酬庸性質的職位，對自我的紀律要求欠缺，對於校務無心經營。

既然動物園園長都可以借重教育專才，突破以往的限制，力求創新求變，開創財源多元經營。為何應該以教育為重的中正預校，還需要由軍人來擔任校長？這種自我設限的保守風氣，又豈能培育出優秀的軍事幹部？

（作者現任國中校長，曾任政戰預官）

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