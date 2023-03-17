自由廣場》國民黨黑金歸隊

◎ 李坤隆

面對選舉，每個政黨都有不同的做法，但是卻可以從人事的安排上看出端倪，尤其這次國民黨的選策會成員結構更讓人驚訝，因為很明顯的黑金又再度歸隊，而在短暫的勝利之後也讓國民黨原形畢露，這些都是選民在二○二四大選中可以檢視的部分。

選策會對於國民黨或許只是聊備一格，充其量是分擔黨主席朱立倫的權力壓力，但是如果人選是如此的令人失望，那對於往後在選舉提名時的爭議勢必會加劇，尤其部分成員是有很不好的社會風評，甚至離開政壇已經很長一段時間，要這樣的人選來了解地方的真正民意，那不就是請鬼拿藥單嗎？

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尤其這次國民黨似乎已經不在意社會觀感，竟然可以如此公然的挑戰民意，不僅沒有退讓，還為這些不恰當的人選提出說明；相對於以前面對黑金還會遮遮掩掩，現在的明目張膽更讓人反感，尤其黨內的反彈已經出現，卻不見有人出面安撫與應對，這樣的作法，真的比以前的國民黨還國民黨。

民眾對於政黨的觀感是長期累積的，好不容易對於國民黨的觀感在逐次的選戰中已經出現轉變的傾向，沒想到這麼短的時間就故態復萌，再加上總統大選的黨內遊戲規則喬不定，更讓這些黑金勢力有滲透的空間，如果照這樣的趨勢發展下去，國民黨也將走回威權與黑金結合的老路子，那二○二四還會有希望重返執政嗎？

政治不一定能夠為民眾帶來福祉，卻不應該為國家發展帶來負擔，國民黨有歷史的包袱可以理解，但是如果不與黑金斬斷關係，最後終將與民意脫節，以前「國民黨不倒，台灣不會好」的印象還在，現在的國民黨居然還是如此肆無忌憚挑戰民意忍受的底線，那就只好等著下次的投票時，讓民意做出最好的檢視了！

（作者為正修科技大學通識中心教師）

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