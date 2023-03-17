自由廣場》和氏璧·台積電·歐布萊恩

◎ 林健次

川普國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)表示：「美國及其盟友永遠不會讓（台積電）那些工廠落入中國手中」。這句話隱含兩個並不必然矛盾的可能。第一，美國會盡全力保護台灣；第二，不落入中國手中的選項，包括若美國保台失敗時摧毀台積電在內。後者引起國人廣泛議論。

要了解歐布萊恩講話的策略深義，可以複習一下「完璧歸趙」的故事。玉璧是春秋戰國時代祭祀天地四方的神器，可以說是「護國神器」；其中最出名的莫過於和氏璧。公元前二八 三年，武力強大的秦王為了奪取在趙國手中的和氏璧，佯稱願意以十五個城池與趙國交換。趙王派遣使命必達、不怕死著名的藺相如攜和氏璧到秦國談判交換。根據司馬遷在《史記》的紀載，藺相如在秦廷當場確定秦王沒有誠意、只想騙取之後，拿着那和氏璧，斜視着柱子，就要撞擊在柱子上，對秦王說：｢您若一定要奪去，我的頭現在就與和氏璧一起撞碎在柱子上！」秦王知道藺相如是玩真的，不敢當場強奪，使得後來得以完璧歸趙。

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以上完璧歸趙成功的故事有二個重點。第一，藺相如不是在護璧失敗、無預警下毀璧。假如是這樣，誰也沒拿到璧，等於兩敗俱傷。藺相如是在事先警告並威脅秦王，如秦王意欲強奪、他一定把和氏璧撞碎。第二，藺相如一向以不怕死、使命必達出了名，所以秦王相信他說到做到、服了他的威脅。結論是：威脅說要摧毀和氏璧，事實上是救了和氏璧，這就是完璧歸趙弔詭的地方。

在歐布萊恩的談話裡，台積電就是和氏璧，趙國就是台灣，中國就是秦王，美國就是藺相如。美國政府一定很歡迎歐布萊恩傳出的訊息，讓中國相信它一定得不到台積電，降低中國攻台的誘因。對中國來說，台灣官員摧毀台積電的威脅，或因到時可能手軟、或因可被收買，不一定可信。但是美國沒有這些台灣人的顧慮，比台灣人更有藺相如毀璧的決心，對中國的說服力更高，台灣也更安全。

美國的藺相如式的決心，除了降低中國侵台的誘因，也一定讓世界產業界知道中國若攻台成功，台灣半導體就是歸零，造成世界經濟產業與資本家的重大損失，更願意促成世界各國支持台灣的抗中防衛政策，讓中國攻台更有顧忌，使台灣更為安全。

（作者為台灣國際研究學會副理事長、前淡江大學國際企業經營系主任）

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