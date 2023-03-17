社論》莫淪為中共亂台的應聲者

台灣在中美洲的邦交國宏都拉斯出現外交變化，外界多認為應有中共在幕後下指導棋。中共亂台，未見朝野同仇敵愾，最大在野黨主席卻砲口向內，把責任全推向執政黨，豈不正中北京下懷。（法新社）

台灣在中美洲的邦交國宏都拉斯出現外交變化，宏國總統卡蕬楚前天透過推文表示，已經指示外交部與中國建立關係。外界多認為宏都拉斯動作背後，應有中共在幕後下指導棋。美國支持我們鞏固台宏邦交，北京則加速擴張威權勢力，財政惡化的宏國政府，想周旋大國之間，索取更多金援。按中共盤算，利誘宏都拉斯，既可挖走台灣的邦交國，另外也能在美國後院點火，染指中美洲。宏都拉斯正成為美中兩國在中美洲角力的據點。

另方面，宏都拉斯外交轉向的時機點，正值蔡英文總統籌備出訪中美洲與過境美國。前天也是兼任民進黨主席的副總統賴清德完成民進黨總統初選登記。賴清德去年一月才以蔡總統特使身分，赴宏都拉斯出席卡蕬楚的總統就職典禮，肩負鞏固邦誼。如今邦交發生變化，不排除中共幕後運作，頗有藉機打擊民進黨政府、打壓台灣的外交空間。面對突如其來變局，我們的最大在野黨主席卻砲口向內，只顧著狂批執政黨外交無能，邦交數字創新低。宏都拉斯政治立場搖擺，中共對台發動外交戰，這位有志於大位的黨主席視而不見。中共亂台，未見朝野同仇敵愾，在野黨一味把責任全推向執政黨，豈不正中北京下懷。

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台灣明年一月將進行總統與立委選舉，北京顯已加大介選的力道，一些附和中共的言行，也出現在台灣社會，宛如被召喚者。例如某無黨籍立委本週在立法院質詢時，居然直接拿出簡體字版，散播光怪陸離「疑美論」，並稱台灣不用備戰，又說戰爭的責任是美國。這些言論，與中共官媒、內容農場等假訊息，幾乎如出一轍。當場答詢的行政院長陳建仁無法苟同，直斥「妳講的是錯的」。國會議員利用在立法院的質詢台，講出不實謬論，連向來溫和的陳揆，也收起笑容，大加反駁。另有在野黨立委質詢時造謠，稱政府擬修正「全民防衛動員準備法」，動員十六歲到六十歲台灣人，加起來共一四七○萬人，會是「全世界最大的部隊」。意圖挑起全民的不安，製造恐懼，弱化我們對自我防衛的推動進程。這類質詢不是為了監督政府，更像在操弄內部分化，與中共的認知作戰，所欲達至的效果幾近一致。

中共升高對台的武統壓力，嚴重破壞台海現狀。美國結合民主盟邦挺台，卻被台灣內部少數人不斷用「疑美論」攻訐。過去說美國不會防衛台灣，現又說美國助台會導致戰爭，說法是自我矛盾。最近有若干學者發起所謂反戰聲明，要台灣停止挑釁中國、引發衝突的行為，「這樣才能帶來和平」。這也立遭學界的反駁，強調台灣備戰正是為了反侵略，不備戰，反讓北京低估奪台難度，這才會真正誘戰、引戰。此外，把反戰的指控對象，指向不可能發動戰爭的台灣，這更像是故意利用反戰的口號，包裝對真正侵略者中國的實際認同。這樣的反戰訴求，並不挑戰北京的民族主義與大一統主權觀，更看出其另有所圖，亦可嘆已淪為中共亂台的另類被召喚者。

從主要民主國家角度，中共謀台，是對民主價值的嚴峻威脅。台灣近年為更多國家關注與支持，在於國際社會愈來愈感受到，如果不與台灣站在同一陣線，將來威權勢力，將一步步進逼到自身國家。所以，我們絕非作為抗中「棋子」，而是扮演團結民主盟邦的樞紐角色。國內部分在野人士，不斷散布邏輯不通「疑美論」，最後就是自斷臂膀，親痛仇快。聯電前董事長曹興誠說，台灣有人主張不該做美國棋子，表面上好像是站在台灣立場爭取台灣利益，實際上卻是去做「中共的小鬼」。另外，不少人也發現，這類「小鬼」在其他社會階層開始浮現。例如最近不止一個黑道幫派，選在高檔飯店辦春酒，異常高調作法讓人嗅出頗不尋常，這背後似乎有集體性的引導力量。大權已集於一身的習近平，伺機對全球進行最新擴張，包括介入伊朗與沙烏地阿拉伯的建交，計畫訪問俄羅斯會晤發動戰爭的普廷總統，對宏都拉斯等中南美洲國家大舉滲透，乃至對台灣的各種統戰攻勢，顯示未來的世界將更不平靜。我們已經無法自外於外在環境的變化，但可以做的是，堅守民主陣營，保持警覺心，更重要的是，莫淪為中共亂台的被召喚者。

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