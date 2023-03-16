自由廣場》談大學教師的退休所得替代率

◎ 陳信文

中央研究院廖俊智院長指出，國內高教科研人才待遇偏低。國立大學校院協會聲明，薪資偏低導致人才流失，提高教授薪資刻不容緩。行政院陳建仁院長也表示，正面看待對軍公教加薪。只是除了薪資偏低之外，目前退休所得替代率的算法，也明顯對大學教師不公平。

年金改革之後的退休俸算法，是依據已任職年資來調降所得替代率。對任職年資四十年、卅五年、卅年、廿五年與廿年者，其所得替代率分別為六十二·五％、六十％、五十二·五％、四十五％與卅七．五％。

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大學教師因為養成時間長，包括攻讀學位與擔任博士後研究員等，使得擔任教職的起始時間，比起一般的教師來得晚。一般工程科系的博士，還有機會在卅歲出頭，進到大學擔任教職。但若是文科或生命科學相關領域的博士，起始擔任大學教職的年紀通常已超過四十歲，因此任職到屆齡退休，一般大學教師的任職年資普遍落在廿至卅年之間，也就是其所得替代率平均約只有四十五％。

任職時間偏短，是因人才養成時間較長所造成，並非是大學教師的個人因素。但其造成退休所得替代率偏低的影響，明顯對大學教師不公平。所以除了提高教授薪資之外，針對退休所得替代率的算法，也應考慮大學教師的平均任職起始年紀，將任職年資依據可能任職的時間做個標準化（normalization）校正，才是較公平的做法。

（作者為清華大學講座教授與教師會理事長）

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