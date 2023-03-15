自由廣場》軍事熱線與對峙不矛盾

◎ 施雅軒

關於金防部二膽島上兵九日離營失聯，原本可由「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程」的「短期缺職罪」或「長期逃亡罪」來做相關處置，但是當十三日陸委會邱太三主委指出「人在大陸這一點是確認的」，使得既然人在中國，法律層次就直接上升至「陸海空軍刑法」，因為該法第十條規定「本法所稱敵人，謂與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，該上兵既然在敵境之內，釐清事實恐怕是首要之務，但要如何進行呢？

國防部既然為直屬機關，理應由其出面向中國提議調查，但是翻閱國防部組織體系，軍隊雖依憲法第一三七條所示「中華民國之國防，以保衛國家安全，維護世界和平為目的」，卻無「對外聯繫世界」的專責機構，也就沒有聯繫解放軍的合法對口單位，雖然陸委會已請海基會發文跟對岸聯繫，畢竟這是短期民間因應的巧門，兩岸軍事對峙下的制度性對口機制，才是局勢如履薄冰的長久之計。

請繼續往下閱讀...

美俄兩國在冷戰時期使用熱線保持溝通順暢眾所皆知，第一次使用便是一九六七年以色列與中東的六日戰爭，當時美國第六艦隊與蘇聯黑海艦隊在地中海十分接近，即需要熱線來避免彼此移防上的誤會，如今台海也逐漸走向戰爭邊緣，甚至近期英國經濟學人以「為台灣而戰（The Struggle for Taiwan）」做為封面故事，顯示全球對於台海和平的憂慮感，國防部身為當事人不畏戰也不怯戰，但這與解放軍建立熱線溝通並不矛盾，釐清彼此的軍事活動，來降低不需要的衝突誤判，就利用這個上兵事件建立起來吧！

（作者是高師大地理系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法