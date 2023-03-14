自由廣場》排隊買蛋記與順口溜

◎ 李欣芬

當我跑遍全聯、愛買與家樂福等超市都買不到雞蛋時，便到住家附近的雜貨店試圖購買，沒想到店老闆一句「沒雞蛋」後，緊接著說：「打電話去農委會抗議啦！」我回他：「不吃蛋又不會死！」

整整一個禮拜沒吃雞蛋後，我用line詢問閨密：「妳們有缺蛋嗎？」她們說「沒有！」原來某某農會周一、三供應雞蛋，每人限購一小箱，早上八點卅分開始營業，會發放號碼牌。

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星期一上午八點前，我便到那間農會前排隊，拿到八十二的號碼牌（總共發放了一廿四號），購買到一小箱四斤重（約卅八顆）的黃金雞蛋，共三一○元；如今是不缺蛋了，但在那四十分鐘的排隊中，聽到前後隊友的談話，卻讓我開懷不起來。

我聽到有人說：「該叫蔡英文來看這長長的排隊隊伍！」我也聽見有人說「叫民進黨政府不要再抱美國大腿了！」，我更聽到有人說著順口溜：「二○二○排隊買口罩、二○二一排隊打疫苗、二○二二排隊買快篩、二○二三排隊買雞蛋、二○二四台海戰爭！」我問：「順口溜如何來的？」她給我看她手機的line群組，接著我詢問她的年紀及職業，原來她明年就滿八十歲，私立高職老師退休，但先生是台灣銀行高階主管退休，退休金被蔡英文砍了！

公教人員本就較挺國民黨，尤其年金改革之後，他們就更加討厭民進黨與小英總統！至於民進黨之所以贏得大選，二○一六得利於太陽花學運，二○二○則得利於香港反送中，但二○二四的大環境中還有讓民進黨得利的嗎？可想得知是場硬仗！

（作者為台灣教授協會會員）

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