自由廣場》掃黑除惡還需利器

◎ 羽毛

竹聯幫明仁會最近在北市五星級飯店舉辦春酒，大陣仗出動一七○名旗袍女郎列隊迎賓，並在大門前展示各式超跑豪車，引發軒然大波，警方為遏止黑幫氣焰也強勢約制，不准女郎站在飯店大門口，顯見黑道幫派容易挑動社會的敏感神經，造成民眾治安感受不佳。

所謂工欲善其事，必先利其器。我國不像日本立法《暴力團對策法》，可將指定暴力團列管並限制其行為，實施有效的直接約制，國內的檢肅流氓條例已於二○○九年公告廢止，次年內政部警政署亦訂頒《警察人員與特定對象接觸交往規定》，除非事前陳核簽准，否則禁止警察人員與特定對象（包括治安顧慮人口、不良幫派組合分子、經營色情、賭博、破壞國土及其他不法業者等）接觸或交往，相關法規的變化導致警方查緝非法活動變得綁手綁腳，實務上，盤查「幫派份子」若無特別註記，也尚無發現不法行為時，擅自限制其行為恐有觸法之虞。

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或許很多人會覺得匪夷所思，查緝案件、臨檢搜查、查察戶口等任務需要接觸特定對象，這不是警察的日常？為何還需要逐案報備？況且如此繁複的報核程序又無例外規定，無疑讓員警辦案強上枷鎖，在績效掛帥的龐大壓力下，不啻坐實又要馬兒跑，又要馬兒不吃草的罵名。

不可諱言的，受影響者莫過於刑事人員，畢竟查緝刑案、追捕要犯皆需倚靠平日點滴累積，與線人蒐報情資。以往實地查案頻繁，或許還能利用自身權勢約制幫派份子。時至今日，刑警幹員轉而利用網路蒐報，無怪乎新進刑事人員對於黑道幫派分子、通緝犯等只能從照片影像逐一認識，一遇本人可能無法立即確認。在年輕一輩黑白兩道彼此互不認識下，請問「誰還要給警方面子？」。

筆者認為，若警政機關投鼠忌器、墨守成規，還在利用不合時宜的規定限制員警，並對於防範黑道幫派不法活動仍無長遠規劃，只能規劃勤務站班蒐證，不難想像往後黑道日益猖狂的新聞，還會陸續出現。

（作者是文字工作者）

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