自由廣場》（鏗鏘集）天龍國打侯的心態

◎ 王景弘

國民黨的國家認同不解決，它內部矛盾永遠無法克服。只要天龍國中央與中國繼續唱和，九二共識一個中國，反台獨，它與地方團結便不可求。

天龍國的國家認同，脫離現實，結果變成歧視台灣人：台灣人不能當它的總統候選人，只能當花瓶，當副總統候選人；台灣人可以「地方自治」，但不能過問全國性的中央事務。

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簡單的說，國民黨的國家認同沒有台灣根，沒有台灣情，因此「中央正統」不信任台灣人。王金平與吳敦義賣命抬轎，但就是不能坐轎選總統；蕭萬長資歷高過馬英九，卻只能當馬英九的擺設，凡事洗耳恭聽。

當年抗拒民主化，反共，反李登輝的天龍國戰將，現在翻臉投共，把侯友宜當李登輝打，因為他是台灣人。論能力與見識，侯友宜比李登輝差太遠，問題是天龍國沒有得人望之士，卻又不能忍受台灣人代表他們選總統。

天龍國表態選總統的人物，千奇百怪，就是沒有一個台灣人。他們盡是「外省」背景深藍、當年「反共愛國聯盟」、反李、另組新黨的異類，他們當年以宣傳中共醜惡，靠喊反共而吃香喝辣，現在卻靠「和中」，替中國恐嚇台灣「要飯吃」。

趙少康、張亞中，乃至「發明」枕頭當枕尾的聖人王建煊，有幾個人相信他們有勝算？台灣人雖「欣羡」有錢人，菓凍財大氣粗或吸引一些人，但上次不堪韓國瑜一擊，恨而揮別國民黨，要吃回頭草更被看衰，老掉牙的天才力推菓凍配國魚，真是異想天開。

侯友宜有陳水扁提拔在先，朱立倫提拔在後，「民調」支持度高過天龍四「箭」，但自知小媳婦地位，不敢造次，靜候天龍國關愛，地方勢力忍無可忍，縣市議長公開聯名勸進，矛盾爆發，天龍國再無寧日。

（作者為資深新聞工作者）

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