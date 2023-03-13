自由廣場》將軍學長讓我們很難做人

◎ 張崇廉

中華民國培養陸軍軍官的搖籃陸軍軍官學校，雖在一九二四年六月十六日於廣東黃埔成立，但因國共內戰，於一九五○年遷至高雄鳳山，至今已七十三年，且培育出來的軍官都是吃台灣米、喝台灣水長大的子弟，為台灣犧牲奉獻，保衛台灣，值得肯定。

且多年來，由先前的三軍十一校集中在陸軍官校受入伍訓，教育班長都是陸官學生，到三軍五校在復興崗聯合畢業典禮，「三軍一家、同根同源、三軍一體、如手如足」，嚴格來講，陸、海、空三軍官校、國防大學（管理學院、理工學院及政戰學院）、國防醫學院、空軍航院、陸軍專校，都是廣義的黃埔子弟。

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針對多個退伍軍方社團號召五百名黃埔軍校校友赴中國參加黃埔建校九十九週年活動這件事，首先，如前一段所說，廣義的「黃埔」，已不能侷限在陸軍官校，更重要的是現在軍隊已國家化，這些學長們要去和每天軍機、軍艦擾台，和台灣的陸軍官校已幾乎無相連的「黃埔」慶祝校慶，對我們這些曾在鳳山陸軍官校受訓，無論退役、在役的軍官情何以堪？

當年，步兵單兵、伍、班、排教練，攻、防、搜、警、遭等課目，對象都是「匪軍」，學校思想教育中，「匪黨理論批判」針對的也是中共，這些都是學長們教我們的啊，怎麼這時候去和當年的「匪軍」沆瀣一氣？

從退役將領去中國聽訓、聽中共國歌、「國軍共軍都是中國軍」、「中共全面演訓不算是擾台」……等等事件及言論，這些將軍學長們可知讓我們退役後在社會上很難做人？當年這些學長們在建軍備戰是在軍事上反共，現在國際潮流是抗中，是在政治上反共，目標是一致的，不能因特定政黨執政而改變初衷。

真心建議，看在國際局勢的變化，國家安全的需要上，學長們一本當年從軍初衷，這也是我們當年讀軍校的動力，黃埔建校九十九週年活動，在鳳山就好，幫幫後期學弟妹們一個忙吧！（作者為海軍退役少校，高雄市民）

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