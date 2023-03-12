自由共和國》陳啟耕／「美寶」的秘辛(下)

陳啟耕／移民律師、綠楓法律集團負責人

很多人以為小時候的不開心，長大就會自我療癒，其實並不會，他們要用一生去治癒童年，我身邊不少好友也是小留學生，成年後竟留下後遺症，多數是親子關係不睦，還有年幼遭到寄宿家庭冷淡對待的心靈空洞無法彌補，有人甚至記得轟媽每星期帶她到「好市多」排隊試吃，叫她吃飽一點，因為晚餐就是「好市多」試吃，她覺得父母當年砸大錢讓她留學，所以這些痛苦回憶都不願跟家人說。

很多台灣父母自認孩子有很高的自制力，其實那是台灣從小嚴格的教育環境，師長逼出來的，小留學生單獨赴美簡直就像縱虎歸山，放鳥歸林，美國課業壓力比台灣輕，完全要靠孩子自主學習，想想看多少青少年，在父母身邊被管教都會叛逆頂嘴、也有交到壞同學的，更何況寄宿家庭就是管吃管住而已，小留學生心靈空虛覺得無聊沒溫暖，逃學、逃家、吸菸、染上毒癮的時有所聞。

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我很幸運，十一歲時，是媽媽辭去工作，帶著我和妹妹移民加拿大，這也是我們母子三人第一次長期出國生活，剛開始的確遇到不少生活問題，我媽要學開車、我幫忙認路，英文霧煞煞，要一邊翻字典一邊買菜，還要研究支票怎麼開，就連汽車罰單都無法確定如何付款，經常哭笑不得，當時真的很頭大，但現在回想起來卻都是美好回憶經歷，因為我不孤單、我不害怕。

在異鄉冬天下雪，能喝到熱騰騰的排骨玉米湯，上學不用吃冷掉的比薩、捲餅，可以有愛心午餐，同學都羨慕我；雖然辛苦的父親在台灣兩地相隔，要賺錢供應我們在加拿大生活，每次送機都是全家在機場抱頭痛哭，但還好，至少有媽媽陪著我和妹妹。我們母子三人同心協力一起向前，一起進步，母子關係變得更好更緊密，我也從男孩茁壯成人，更加懂得珍惜母親的陪伴，謝謝媽媽陪我和妹妹一起渡過人生中第一次大環境生活轉換的衝擊。

媽媽除了陪伴，更給了我和妹妹無可取代的良好家庭品格教育，初中時我有次目睹幾位亞裔同學，欺負一位白人學生，一面欺負還一面說些報復的話，以牙還牙，原來這些亞裔同學曾經遭遇其他白人的歧視。我一回家就趕緊跟媽媽分享，我說被欺負的白人同學就是活該，但我媽很快糾正我，校園霸凌、種族歧視，冤冤相報何時了，即使之前受他人欺負，都不能夠心存報復。如果媽媽當時沒有及時糾正，我可能以為這是理所當然的事情，帶著偏差觀念長大，極有可能在未來對我造成負面影響。

「小綠卡」稱號的 E2簽證

身為美國移民律師，我最常被父母問到：美國沒有陪讀簽證，我要怎麼陪孩子在美國讀書呢？其實條條大路通美國，台灣多數的美寶家長，已經選擇有小綠卡稱號的「E2簽證」，透過E2雇主、 E2員工簽證，赴美生活多年了，同時，E2簽證轉綠卡的成功率，也比你想像中還要高，各行各業都有成功機會，我們的客戶經營珍珠奶茶店、洗衣店、開補習班、從事建築設計產業、針炙診所、棒球俱樂部、餐飲業的都有。

不過也要提醒大家，疫情過後，二○二三年的E2趨勢，數量增多、排期變長，AIT門檻也提高了。幫忙這些「美寶」家庭的孩子，或是留學的國高中生，不要孤零零自己面對在美國生活求學的困難，可以一家團圓，是我從業的職志，每次收到客戶分享一家人在美國生活的故事和照片，真的讓我好有成就感。

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