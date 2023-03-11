自由廣場》黑道囂張 小市民看日本掃黑更有感

◎ 張勳慶

日前竹聯幫明仁會豪砸四百萬元，在北市萬豪酒店席開七十八桌，一百七十名高叉旗袍美女列隊迎賓，還有超跑一字排開畫面，讓警方顏面無光，更讓國人怒斥無能！

我們來看看日本。日本自一九九二年推「暴力團對策法」，到二○二二年三月滿三十年，根據日經中文報導，黑道份子從九萬多人降到二·五九萬人，原本被日本人稱為「修羅之國」的福岡市也洗刷汙名。該報導還談到，北九州小倉北區商家，在福岡制定制度，要求商家張貼「暴力團成員不得入內」，一家商家一個月內被開數十槍、扔手榴彈教訓，卻堅挺下去、張貼告示；還有北九州建設公司得在承包工程內，上繳五％給工藤會（日本最殘暴的暴力團）的潛規則也革除。反觀台灣掃黑，能拿出決心嗎？

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就以先前囂張的明仁會萬豪事件，百位警察到場，成績是查到四名未成年、一人無故持刀械、一名通緝犯。但真正支撐黑道的是「不法暴利」，包括槍、毒，現在還有光電、土方、公共工程等，那難道不能立法，限定只要是暴力罪行者，不得在金融機構開戶，不得信用交易，不許掛名公司負責人，甚至終止其汽機車駕照。如此一來，許多黑道等於個人信用徹底破產，生活綁手綁腳。連美國財政部二○一四年對付工藤會時，也用上經濟管制手段。

日本力推掃黑法案後，要求辦公場所不得租給列管暴力團使用，連服務業、餐飲業也得拒接，違者有一定處分。相較之下，萬豪酒店把黑道當上賓，警察還被業者請走免得生意難做，真是讓人氣到吐血！

現在台灣黑道已經出現犯罪國際化的趨勢，例如柬埔寨人口販運與詐欺案，政府須有更大魄力和決心，例如不讓黑道成員申辦電信門號，甚至要求網路公司配合，不讓黑道使用通訊軟體。此外，也應要求廟宇，陣頭成員不得有黑道背景，否則重罰，並且上網公告，那廟方就不敢不從，以免流失信眾。

日本當初因為黑道囂張，搞到群眾拿命抗議，迫使日本政府對黑道「宣戰」，才掃黑三十年有成。現在，就看台灣政府有無決心了！

（作者為新北市民，任職文教機構）

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