社論》強化全民防衛 不應半途而退

全動法的修法，起因是國防部新成立「全民防衛動員署」，當時立院協商做出附帶決議，要求在全動署成立後一年內，對全動法做適切修訂。 （資料照）

國防部二月廿一日預告修正「全民防衛動員準備法」，十四天的草案預告期，本週一截止。原本草案將在預告期後陳報行政院審查，函送立法院審議。但這段時間，該法幾乎遭到在野黨體無完膚的攻訐。從批評修法是在箝制媒體，到準備要讓「娃娃兵上戰場」。說法明顯錯誤，極盡抹黑能事，至於修法如何強化全民防衛韌性，已難聚焦討論。政府雖有澄清，但為避免衝擊擴大，決意腳步放緩，行政院改稱「草案暫時會留在國防部」。國防部則說，修法並無時間表。全動法的修正退至原點，傷害最大的是全民利益。

全動法的修法，起因是國防部新成立「全民防衛動員署」，當時立院協商做出附帶決議，要求在全動署成立後一年內，對全動法做適切修訂。全動署攸關我們的後備戰力，修正全動法也是因應現代戰爭型態，並按照朝野黨團的共同要求。依據國防部預告的草案，其中，動員方案新增訊息傳播、金融外匯、資通訊動員等三項，例如訊息傳播的主管機關，平時應對媒體與從業人員實施調查、編組，戰時實施必要管制，與優先報導戰事資訊。這與資通訊動員方案一樣，都是為了防範假訊息充斥影響戰事。民主國家多有類似修法，如美國的「戰略與重要物資儲備法」、韓國「應急準備資源管理法」等，在遭遇緊急狀況，政府能依法有效運用整體實力，確保國家安全。

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精進全動法，本就必要。台灣是遭到網路駭客攻擊頻次極高的國家，日常即已如此，何況一旦爆發軍事衝突，資訊戰勢必成為主要戰場。去年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，台鐵車站及便利超商電視看板等，出現辱罵裴洛西等字幕。國家通訊傳播委員會調查，發現是廣告媒體在系統裡使用中國軟體，裝置後門程式與木馬程式。對於這類滲透，很可能普遍存在於許多民間企業，以備關鍵時刻能進行狙擊。我們強化全民防衛，必須正視問題，政府與民間應通力合作，提高對設施的保護。全動法新增訊息傳播與資通訊動員方案，亦是著眼這已是中共的鎖定對象，相關的調查統計平時要先做好，等到局勢緊張再進行，恐緩不濟急。

然而，這件攸關台灣國家安全與共同未來重大議題，在野黨刻意扭曲。國民黨主席朱立倫在中常會批評修法，是「箝制言論自由及準備動員十六歲以上不分男女的學生」，成為全民最大擔憂及父母最大恐懼，這兩條「絕對不能夠讓它通過」。朱等人的指控，已被打臉是捕風捉影。早在二○○一年全動法實施時，就已規定戰時對大眾傳播事業和從業人員的管制，法律存在二十幾年，並非新增；國防部長邱國正也駁說，入伍是十八歲以後，娃娃兵上戰場，沒有這回事。國防部預告的全動法修正版，一切透明公開，在野政治人物依然視若無睹、盡說瞎話，製造民眾恐慌的意圖，昭然若揭。敵人還沒打來，削弱全民防衛的錯假訊息，就到處散播。這更證明精進全動法必要性，在緊急狀況下，政府責無旁貸，必須確保資訊可信。

在野耽溺於政治惡鬥，犧牲國家安全，固然應受批判。但政府既要推動全動法的修法，更該完整說明這將如何有助強化全民防衛。相關機關欠缺對法案的清楚論述，落至任由他人亂做文章。在野攻訐時，只能見招拆招、被動應對。修法既是必要，國防部提出的版本，亦無在野所謠傳的內容，政府為何還要把「草案留在國防部」。原本具有高度正當性的修法工作，現在卻予人進退維谷之感。台海情勢不安，修法是刻不容緩，若憂讒畏譏，因政治或選舉考量而延後，即便未來再提修法，恐已失主動性，繼續被扣帽子。強化全民防衛，絕非在野所說會升高戰爭風險。反之，沒做戰爭準備，才更可能加大敵人進犯的野心。經濟學人雜誌示警，台灣最大威脅，在於民眾還未準備好對抗中國。這確實是我們正面臨的嚴峻課題。台灣自己都處於搖擺，勢必影響美國等民主盟邦挺台的力度。尤其，當在野方面弱化台灣的抗中意志與能量時，執政團隊更要全力推動強化國家安全與全民防衛的工程。

全動法這次修法，遭受無端批評而被打亂腳步。但政府若連國內的假訊息，都未能夠有效應對，屆時大敵當前，又有何能團結人民，面對真正的危機。

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