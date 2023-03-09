自由廣場》這些退將不配說自己是軍人

◎ 王文勝

自己身為退伍軍人，我不得不大聲而且憤怒說：「披著軍人的外衣，行國共兩黨之意識型態者，才是真正在羞辱軍人！」

沒錯，對我來說軍人至少要有一定基本的武德以及尊嚴，而且有面對事情的基本勇氣。以這一次日本經濟新聞提到的問題，難道中華民國的一些退將沒有這些問題嗎？那個去聽訓而且聽到義勇軍進行曲的退將，好意思在國會殿堂上大言不慚的情緒勒索問自己是不是共諜？拿出一頂我是軍人、我是退伍將軍的大帽子，一邊大行國民黨之政黨利益與共產黨之協力行為，何謂無恥，此也！今天還提案要暫停與日本之間的情報交流，但他自己卻可以繼續搞統戰，繼續搞國共合作，這個算盤打的可真是有夠精的！

請繼續往下閱讀...

常常有人說軍人不為台獨而戰，但是這些人要不促統要不都一定是特定藍營的意識形態，但是一定強調自己是或曾經是個軍人，這種行為真的就是羞辱軍人的社會地位和身分！拋開同溫層去問社會意見，沒有人會覺得日經新聞那一篇說的事實是錯的，問題只在於數據的多寡而已，連退役政戰上校黃澎孝都批評，今天退役的將領多次爆發這種醜聞，就是國民黨過去製造出來的歷史共業與責任。他說得非常公允！

何況，在這一次的日經新聞事件，國共聯手操作台日關係的離間，那位刻意跑去日經新聞駐台辦公室大門潑尿的人，根本就知道這種行為完全不會為軍人帶來正面效應，他只是要刻意把先前許多社會上對退將之刻板印象，信奉國共兩黨之意識型態行仇日之形象深化，破壞台日關係，並且把軍人的形象醜化而已。

我今天寫這一篇，就是要以一名退伍軍人的身分告訴大家，這群人不配說自己是軍人，他們只是國共兩黨之信徒罷了！

（作者為退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法