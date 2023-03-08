自由廣場》本土牙醫和波波 攜手共好或共慘？

◎ 施文儀

上百名波波牙醫（曾赴波蘭、捷克、西班牙等，就讀醫學系畢業的學生）六日為實習權益上街抗議，單膝下跪陳情衛福部希望增加實習名額，並表達為偏鄉及特殊照顧服務的意願。

波波牙醫爭議的本質，在台灣牙醫人力的供需失衡。依據國家教考用之政策，限制每年錄取牙醫系人數，盡量讓每萬人口有五．五六名牙醫師服務，而目前實際上已高達六．四六人。在雙北市更嚴重，牙醫診所之密集遠高於超商，偏鄉離島牙醫人力當然普遍不足。

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牙醫人力過剩及不均的現象，目前還持續擴大中，主因是低出生率的人口負成長造成需求下降。牙醫師壽命及執業年限的增加，使本土牙醫一畢業考照後就面臨巨大的生存壓力。

由於牙醫師納入《醫師法》及實施全民健保，使密醫無從生存，牙醫師的社會地位及收入明顯提高，促使牙醫系招生分數大幅上升，有些甚至高過醫學系，好不容易擠進牙醫窄門的本土牙醫，見到考不上台灣牙醫系卻留學海歸的波波來爭食市場大餅，心理不平衡也算自然反應。

過去許多牙醫師父母看到市場龐大，當然希望孩子能克紹箕裘，部分考不上台灣的牙醫系，競相走告波波捷徑，這也是波波大半是想當「牙二代」的結果。波波若順利實習考照，在其父母本是牙醫師的支持下，會比無依無靠的小本土牙醫更具競爭力，這也是小本土牙醫抗拒波波的主因。

若能從今年起，台灣牙醫學系每年減招五十名並平均到各牙醫學系，至波波消化完畢為止，讓波波每年至少有一百個實習名額，則原來要十年才消化得掉的待實習波波就能加速縮短為五年。配合訓練及輔導，仿效早年台灣牙醫師到日本，也只能當「限地醫」的方式，如此偏鄉人民得到醫療，本土牙醫壓力也不會瞬間膨脹，而衛福部也不致於落入偏鄉離島有健保無醫療的罵名。大家攜手，讓全民共好，只是現在國高中想讀牙醫系的學生學測會「壓力山大」，至於真正損失的是各大學的學費少收了，衛福部可考慮補貼，則爭議或能平息。

個人認為，如果互不相讓，會造成牙醫系的大學排名及看好度下降，專業人力浪費，而年輕的波波出國執業也會降低我國競爭力，同時抗議越久社會也更不和諧，民眾只知土洋相爭，未顧及病人感受及權益，如此迎來的則是全民「共慘」。

（作者是牙醫師、前疾病管制局副局長）

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