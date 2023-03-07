自由廣場》（鏗鏘集）上北大與上戰場

◎ 王景弘

上北大與上戰場，並不是二選一，只是國共唱和，針對台灣青年，中國以北大誘惑，國民黨則以上戰場威脅，共同目的在逼台灣併入中國。眼尖挑剔的台灣青年不會上他們的當。

中國宣佈「優待」台灣學生去留學，列出四百餘所高校，實際上台灣學生看得上眼的也就是北大清華幾所名校，而成績優秀的學生，選擇多樣，並沒有到中國受教育的誘因。

請繼續往下閱讀...

中國與歐美國家關係惡化，學生成績造假、留學表現欠佳，與孔子學院一樣成滲透、間諜窩，而武肺及改革停頓，毛澤東舊路復活，「留學」中國吸引力大減，但中國統戰無計可施，只能舊片重演。

中國搞拐誘，國民黨則配合恐嚇，聚焦全民防衛動員準備法，造謠那是箝制新聞自由，迫使青年學生上戰場的惡法，全力煽動反對。

台灣青年上戰場，唯一可能是中國武力犯台，人民要自衛。政府修法旨在應付緊急危難。歷史經驗，戰爭爆發，新聞自由第一個陣亡。國民黨歷經戰亂，搞過新聞檢查，從嚴管制訊息流通，當然知道戰時不可能有平時的新聞自由。

國民黨最失格的是恐嚇青年，消滅愛國情操。國民黨定的憲法，人民有當兵的義務，國民黨戒嚴統治，學生唱「槍在我們肩上，血在我們胸膛」，「我們要勇敢上戰場」，要「反攻大陸」，現在卻恐嚇青年人，連自衛都不要。

全世界沒有一個國家不培養人民愛國情操，只有在台灣的「中國國民黨」在恐嚇青年人不要保家衛國，因為他們的國不是台灣，而是要併吞台灣的中國。

愛好和平，憎惡戰爭，人之常情，中國青年如能自由選擇，應該也是寧上北大，不上戰場。開戰或避戰，只在中國一念之差，它不侵犯台灣，兩國青年都不必上戰場！

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法