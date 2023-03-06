自由廣場》民怨必起 談不宜驟然廢止指示用藥健保給付

◎ 王宏育

近來缺藥、DET調降藥價制度、廢止「指示用藥」健保給付等議題，沸沸揚揚，有立委主張取消指示用藥給付後又修正，有兒科醫學會的嚴正聲明，也有衛福部希望兩個月內擬訂妥善方案等諸多意見。身為第一線面對病人的開業醫師，對於真實世界的情況，有責任提出觀察與看法。

例如美國幅員廣闊就醫不易，費用昂貴，所以提倡自我藥療，小病先吃指示用藥，這是不得已的辦法。如果醫療像台灣這麼便宜普及，當然大家都會先找醫師看病再開藥，多一份專業照護，相對安全。曾經有報告：如果胃痛的病人，長期自行服用最有效的胃藥「質子幫浦抑制劑」（PPI），則有可能延遲胃鏡檢查，失去早期診斷胃癌，開刀痊癒的機會。所以政府若欲提倡自我藥療，前提是民眾一定要有足夠的醫學常識，足以判斷疾病輕重緩急，具檢傷分類識能，加上政府合宜的配套措施，尤其老年人、嬰幼兒，才不會輕症拖成重病，導致後續耗用更多健保資源，這就是兒科醫學會發表嚴正聲明的根本由來。

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另外，現實面也需嚴肅正視。「倘若」健保取消指示用藥給付，將來民眾到診所看感冒，醫師開立藥品後，必須向病人說明：這是你的感冒藥，其中缺了兩種「指示用藥」，一個是治療喉嚨痛預防發燒的普拿疼，另一種是胃藥，因為「健保取消指示用藥給付」，請您自行到藥局購買這兩種藥。可是，病人真的願意再花錢另外買藥？還得考量城鄉差距，藥局有那麼好找？隨時開門營業？方便停車購買？病人正在生病難受經得起這番折騰？恐怕到時民怨大起，亂成一團，恐非決定此事的官員或立委所能承擔。廢止指示用藥健保給付一事，讓我想起充滿理想主義的王安石變法，罔顧現實面，一定是災難一場。

於今之計，最好的辦法是修改健保法第五十一條「下列項目不列入本保險給付範圍：四、成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品。」加上一則但書「但健保目前已公告給付之指示用藥，不在此限」，就可以從法規面解套。至於財務考量，指示用藥一年耗用廿億元，咱們台灣去年所得稅超收四千億元，從中撥補指示用藥費用輕而易舉。如此繼續維持台灣看病方便，讓國外羨慕的現狀，應該是民之所欲吧！

（作者為醫師公會全聯會常務理事）

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