社論》政府施政應「從善」而非「從眾」

近來台灣民眾擁有愈來愈多的「小確幸」，今年上班族有七次連假，而朝野立委更在審議《國定假日法》草案時，以五花八門的理由，替民眾爭取更多的國定假日；另外，政府將去年超徵稅收中的三千八百億元，以疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果為由，補貼油電、勞健保、國民年金等，其中最重要的是，將普發每位國民及擁有居留證的外籍人士六千元現金，堪稱天上掉下來的禮物。

若論全球最會調整假日連休的國家，則非台灣莫屬。今年的連假更是前所未見，不但超過三天的連假有七個，而農曆春節假期更高達十天、兒童節及民族掃墓節五天，而連休四天的假期亦有三個。亦即剛過完春節、二二八連假的民眾，此刻又帶欣喜的心情期待清明連假的到來。連假政策為多數民眾所喜，因此朝野政客也樂於加碼迎合，但因為連假調整乃行政機關權責，因此另闢戰場藉著「國定假日法」審查，紛紛以或冠冕堂皇、或光怪陸離的理由，提出各種國定假日。如時代力量黨團提案訂定四月七日言論自由日、四月二十二日世界地球日、七月十五日解嚴紀念日、八月一日原住民族正名紀念日、十二月十日世界人權暨美麗島事件紀念日；國民黨團立委陳玉珍等人也提案訂定「八二三砲戰紀念日」；民進黨立委林靜儀等人則提出「解嚴紀念日」。此外，「原住民族日」、「全國客家日」、「國際移民日」，甚至「情人節」等，都有立委主張，以示照顧不同族群之意旨。

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朝野政治人物以選票為考量，政策、政見常常以討好選民為主，讓公共政策成為追逐「小確幸」的工具，往往忽略其背後的社會成本，以及專業、理性的評估，導致國家資源虛耗，生產力停滯。而當前連假過多、過長，增加國定假日，以及超徵稅收用來普發現金等，皆為值得討論的公共政策議題。首先，台灣是一個缺乏資源，必須靠著人民的才智與打拚，創造繁榮與福祉；換言之，台灣過去成功的經濟發展，乃是斯土斯民的汗水與創新的成果，絕無僥倖的成分。這是吾人必須體認的現實。因此在休假與工作之間，必須獲得平衡，不能有所偏廢，尤其不能流於取悅民粹，方可為台灣永續發展奠下根基。討論國定假日是否過多，吾人不能忽略上班族除了週休二日、國定假日之外，尚有依據工作年資而得到最多三十天的特休假，或許還比不上福利型的北歐國家，但對應多數國家，堪稱優渥。尤其，對於缺乏資源、以貿易立國，面對全球競爭的小國而言，國定假日太多，雖可討好選民，但勢必對經濟造成傷害。再者，連假愈來愈多，可見政府為民眾的方便思量的苦心，但是現代社會每個人休假的目的與方式不同，不必強求一致，若個人有出國的較長假期需求，則在原有假日之外加上特休假作為調整，一樣可以達到出國旅遊的目的，何必強迫國人一起休假？尤要者，台灣幅員小，交通發達，早已形成一日生活圈，像春節連假高達十天，除了兩、三天返鄉探親外，多數民眾恐陷入漫長假期的空虛感。更值得重視的是，民眾出遊消費，固可提振內需，但企業停擺，出口衰退，將造成經濟「內溫外冷」景象，並非國家之福。

此外，將超徵的稅收以「還稅於民」之名對全民普發現金，更是典型的民粹型公共政策。吾人必須了解，去年稅收大幅超徵，實則在意料之外。全球疫情導致全球供應鏈缺料，尤其晶片的缺乏，帶來台灣半導體大發利市，護國神山台積電不但成為地緣政治的大贏家，盈利突破兆元新台幣亦創歷史新高；而船運得全球塞港之助，一年獲利抵得過上市以來的獲利總合；而正是這些意想不到的疫情紅利，造成企業獲利大增，更帶來政府稅收大豐收。用經濟術語來形容，去年的超徵是「一次性收益」，並非常態，則用於補貼勞健保、油電虧損、補助中小企業及弱勢族群，或者還債，尚稱得宜；豈可在民粹的壓力下普發現金，進行大撒幣？諷刺的是，此一預算甫送進立法院審議，六千元尚未送到民眾手中，而經濟卻已出現警訊，去年至今景氣燈號已連亮景氣低迷的藍燈，製造業生產指數亦一再下滑。尤有甚者，今年一月的稅收較去年同月減少二六五億元，年減十三％；若是超徵必須還稅於民，那麼稅收短徵，是否也要對全民加稅，以補不足？

民主政治，民意是政府治理的合法性來源，但政績才是爭取選民認同的支柱。政府施政固應順應民意，但亦應堅持理想、原則，了解什麼對民眾好，可以促進繁榮與福祉；所謂從善如流，所從者必須是善，而非民粹，如此才能真正造福民眾，促成國家的永續發展。以此為丈量，近日有關連假及普發現金等，可謂思慮欠周，「從眾」而非「從善」的爭議性公共政策，有待有擔當的執政者反思檢討。

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