自由廣場》中國奢談「公正的和平」

◎ 吳振逢

《德國之聲》二月二十八日刊出劍橋大學宗教與國際研究所高級研究員戈爾拉赫（Alexander Görlach）專文，指出任何想在俄羅斯和烏克蘭之間創造和平的人，都必須先承認一個事實：中國在其他地方多年來一直有問題。

事實上，北京日前公布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，呼籲烏克蘭實現「公正的和平」，被德國聯邦總統史坦麥爾質疑：北京真的想在這條道路上發揮建設性作用？因為這份文件本質上是對已知立場的總結，並沒有提供通往和平的路線圖。

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在文件中，北京說戰爭起因於北約想要擴大。事實上烏克蘭（若）加入北約，初始並不會對俄羅斯構成威脅，而在俄羅斯入侵之初此事也還沒出現。

俄羅斯佔領的克里米亞和烏東地區，是烏克蘭領土，這是國際法認定的；因此，與北京的指控相反，俄羅斯違反了自二戰結束以來支配世界秩序的國際法。北京既然在該文件中承認烏克蘭有權自由選擇聯盟並決定自己的道路，則只有在俄羅斯完全撤出非法佔領的領土後，才能進行會談。

幾十年來，北京一直在聯合國（錯誤地）聲稱第二七五八號決議授予中華人民共和國在聯合國的席位，台灣是中華人民共和國的一部分。但事實並非如此。然而，北京仍持續地散佈謊言。

以上例證清楚地表明，中國不是一個可以在烏克蘭通往和平道路上發揮重要作用的中立角色。況且，在聯合國大會以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍，中國卻在表決時棄權。

中國聲稱，支持各國主權及領土完整，卻否認俄羅斯正在踐踏烏克蘭主權。中國指責美國將武器交付烏克蘭煽動戰爭，事實上，支持烏克蘭的國家只是在履行國際法原則下的義務，幫助無辜受到攻擊的人。

越來越多的報導稱，北京計畫向烏克蘭提供武器。發生這種情況的原因很清楚：對中國來說，倘普廷被推翻且民主反對派上台，那將是最終的恐怖場景。北京故意將俄烏戰爭變成它與美國之間的代理人戰爭，「公正的和平」不可能在中國的幫助下實現。

（作者為中華民國前駐德國公使）

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