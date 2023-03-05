自由廣場》（女性視角）《烏克蘭的不可能戰爭》在台灣

◎ 陳韋如

前幾天是俄羅斯入侵烏克蘭滿一週年的日子，這個看似遠在歐洲的戰場，事實上卻深深牽動著臺灣，我認為原因有三：

首先，戰爭持續一年，所造成的通貨膨脹、能源短缺，在全球化的今日，臺灣當然也受影響。甚至為了支援烏克蘭，連美國要售予臺灣武器的時程都延宕。而在野黨卻屢次倒果為因、似是而非地藉此攻擊執政黨，製造國內混亂。

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其次，大量假訊息流竄，《烏克蘭的不可能戰爭》一書中，戰地記者於前線訪問烏克蘭事實查核中心StopFake，歸納出七點俄羅斯操作資訊戰的手法：烏克蘭是失敗的國家、貶低烏克蘭國軍、鼓吹反戰且不計代價的和談、挑撥俄語和烏語人口的衝突、挑撥及阻止烏克蘭與西方國家合作、操弄各地地方層級的議題，以及製造烏克蘭國內政治的混亂。試問，哪一點沒有正在臺灣發生？

最後，中國支助俄羅斯，也緊盯其成敗，俄中若有似無地互相連動，過去一年，共機共艦擾臺也不遑多讓，甚至在去年八月製造了第四次臺海危機。一旦俄羅斯強攻烏克蘭得逞，就等於給了中國攻打臺灣的一劑強心針。

俄羅斯已是強弩之末，卻仍不願鬆手，身為臺灣人的我們，到底應該從中警惕些什麼？除了持續關注國際情勢並堅定民主自由價值之外，時時對於錯假資訊的警覺，我認為是最為重要的，拒絕惡質媒體、查證社群訊息，我們不但要了解從哪裡獲得正確消息，更應進一步運用邏輯反思，否則一旦被敵人的資訊戰粉碎了意志，再厲害的槍砲彈藥可能也於事無補了！

（作者為台北市民，全職媽媽）

備戰防災 憶大飯糰

◎ 張月環

今年過年期間，日本NHK曾專題報導，疑似民兵的中國漁船多次闖入台灣海域，刻意製造灰色地帶，騷擾台灣成為常態。台灣方面的應對則是規劃二○一八年至二○二七年間，籌建一四一艘海巡艦，強化執法量能。

而月前中國間諜氣球侵入台灣，台灣方面也只是說，行蹤都在掌握中。如果不是美國戰機打下間諜氣球的話，政府對中國無所不用其極的入侵行為，似乎多是輕輕帶過。反觀日本等國際友人，都比台灣緊張。可見，中國侵擾台灣，如情報蒐集、陸海空的監測、以及網路媒體的認知作戰等等，每天蠶食台灣，已經麻痺了台灣人民的警覺性。

日前「面對軍事威脅 日本做法值得借鏡」及「台灣需要自己的防災食品」兩篇讀者投書，道出了面對戰爭或突發災難，台灣民生安危宜提早做好準備。這絕不是危言聳聽。尤其防災食品與民心緊密相關，絕不可忽視。二戰末期，台灣遭受盟軍空襲，老一輩的人常說，除了天天躲防空洞，當時沒有像現在到處便利超商供應食品，得要靠鄉鎮公所準備大大的飯糰分發給各家庭。雖然物資不是很充分，但是沒有搶劫，治安依舊良好。老一輩人懷念日治時代的生活，這也是原因之一。

近日開學，與同學談到面對中國的軍事威脅，以及防災食品的準備，同學似乎不以為意。去商店買東西時，老闆說只要大選投藍，共軍就不會打來。我回了一句：「不管投誰都會打來啊！」我是否太悲觀了？還是面對中共的威脅與防災認知，我們的教育與政府的宣導還要再加強？

（作者為屏東大學兼任教師）

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