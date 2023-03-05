自由廣場》屢敗屢戰 蔡培慧感動南投人

◎ 阿農

蔡培慧以一九二五票險勝林明溱，除了她自己的付出與認真讓南投人感動，也顯示出南投人拒絕家族政治。

雖然縣長敗選，蔡培慧不退縮再度挑戰立委補選，我相信這份屢敗屢戰的勇氣感動了很多南投鄉親。而林明溱雖然在南投從政卅年，卻傲慢專斷，評價兩極。他沒選擇光榮退場，竟還想為了兒子的政治前途「卡位」。

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解讀這一役，最重要的是南投非絕對的「藍大於綠」，而是民進黨疏於在南投的基層深耕。林明溱跟林姿妙一樣勤走婚喪喜慶，這是民進黨還沒有的經營。然而鄉下人的人情總有還完的一天，林明溱沒想到他人生最後會迎來一場敗選，而且是輸給一位從沒勝選過的對手。

（作者為南投兼營民宿業者）

得罪竹山人 種下敗因

◎ 賴彥丞

這次南投立委補選，頂著老縣長之姿回鍋參選的林明溱，何以「贏贏的局賭到輸輸去」？原因有二：首先是輕敵。

該立委選區自十五年前實施「單一選區兩票制」後一直是由藍營拿下，當選者就是前後任縣長林明溱與許淑華；同時九合一選後的政壇大環境對綠營不利，以致於藍營全黨認為十拿九穩，放任原本說不選的林明溱幫兒子「卡位」，引發黨內在地人士的不滿。

然對林明溱更大的傷害，應是他乃至整個國民黨的傲慢！十多年立委、縣長經歷早已是政壇「老油條」的林明溱，全然不顧其「世襲」政治與「做太久」之負面形象，就如同藍營剛當選沒多久的議員肖想「落跑」選立委那樣，造成社會觀感不佳。

開票結果林明溱輸最多的在竹山鎮，南投第二大票倉，差距兩千五百多票，是蔡培慧勝選關鍵。這就要歸咎林明溱縣長任內去年六月倉促宣布要在竹山興建再生燃料製造廠，引發地方強烈反彈，他竟在鄉親座談會上開嗆「不知道在抗爭什麼」、「現在他們竹山的垃圾自己去處理啦」云云，官架子之大、口氣之囂張，終於導致這次選舉被竹山人狠狠教訓，「溱」的就輸了！

（作者為陽明交通大學碩士生，台中市民）

正直鄉紳發揮關鍵作用

◎ 賴其瑋

南投立委補選的結果，代表民進黨幾個月來的檢討與調整，已經找回勝選的節奏感了！

首先，蔡培慧陣營掌握到國民黨那種用派閥利益「綁樁」的模式，必然對地方帶來不公，所以她以豪宅疑雲、安插職務、濫用行政資源、垃圾堆積縣政無能等議題，喚醒南投縣民對利益集團的剝削，以及縣政失能有所意識。

其次，蔡培慧指出林明溱在縣長任內非比尋常的熱衷於赴中交流，這樣的批判，讓台灣本土意識的選民有所警覺。

民進黨這次以本土意識作為選戰主調，將「清廉勤政愛鄉」之核心訴求發揮得淋漓盡致，自然讓基本盤選民有投票的意願。反觀對手，長期以綁樁收買少數利益關係者，無法被多數選民認同。在補選時，不在綁樁集團內的正直之士，例如在林明溱縣長任內拒絕配合的四鄉鎮首長以及基層仕紳，當然願意挺身支持有理念的蔡培慧，也拉升了中間選民支持的意願。

（作者為公投護台灣聯盟監事，台中市民）

林明溱熱中兩岸 違背主流民意

◎ 紀昭秀

相較於其他藍營執政的縣市長，林明溱對於兩岸關係似乎過於熱衷，並頻頻付諸行動，結果非但沒有為縣民爭取到該有的尊嚴，反而成為中國的政治道具。把咄咄逼人的中國霸權當成老大哥，根本與台灣主流民意相違背。這點，值得朱立倫及國民黨敗選後的反省。

（作者為南投竹山人，台北市民）

◎ 陳啟文

一、國民黨挾著九合一大勝的氣勢，卻迷失方向，馬上遺忘選民需要的是什麼？厭惡的是什麼？還把南投鄉親當傻瓜，提名一大堆負面評價，已被戲稱為「南投皇帝」的林明溱參選，讓南投鄉親看不下去。

二、林明溱八年縣長任期，做了些什麼讓縣民有感？引進兒子當特助，幫兒子買房，被質疑金錢來源，過度與中國交好，藉詞促進農產品銷售，卻沒有令縣民滿意的實質施政績效。

（作者為南投名間人，新北市民）

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