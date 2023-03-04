自由廣場》南投人要選中國導遊？

◎ 林春發

日前南投縣第二選區立委補選國民黨候選人林明溱聲明，他在任六年去了中國八十四次，因而被酸是「中國導遊」。其實前縣長林明溱爽遊中國，除了「朝共」以外還有其他目的。

彼時新任期議會還沒開始運作之前，他就急忙帶領議員們去中國旅遊，這明顯是他靈活的籠絡手腕，因為「安達」好了議員，以後縣長好辦事。

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此後他持續不斷假借各種名義帶隊奔赴中國「推展縣政」，進行名不副實的旅遊，這幾乎成為南投縣政運作的常態。然而龐大的開銷，經費哪裡來呢？南投縣的錢是這麼花的嗎？

南投縣是財政艱困地區之一，許多南投人生活苦哈哈，林明溱卻逍遙了整整八年。他任縣長期間縣民生活不見改善，很多人為了生計不得不離開家鄉，遠赴其他縣市打工賺錢；反觀林縣長不僅假公濟私，在任內利用民脂民膏，從容完成他遊遍中國名勝的畢生願望，而且還遊刃有餘地為沒有收入的兒子買二千三百萬元的「非豪宅」，真是羨煞了所有南投縣民。

如今他為了延續個人福祚，甫卸任縣長職務便立即投身立委補選，我以故鄉人的身份呼籲南投鄉親睜大眼睛，別讓任內對縣內少有建樹的「導遊縣長」再次佔取立委席次，繼續謀取他及他家人利益。

（作者為退休教師，台中市民）

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