自由廣場》大學入學巧門與素質

◎ 鍾邦友

近日關於大學生學習意願低落的現象各界有諸多討論，浮濫廣設大學、出生率連年陡降皆是問題關鍵。然而少子化的因素，按理說應只對末端大學造成傷害，同時在高職及大學都有授課的我，卻發現即使中前段大學生，也有學習情緒低下的徵狀。

日前有位成績優異的應屆畢業校友，回職校找我聊天，與他談起了班上同學的升學情形，其中有一、兩位是班上倒數且學習態度極差的同學，竟然考上排名前段的校系，讓人頗感詫異。他說那些校系並未與他們科直接對應，但去年忽然開缺出來，在全無對手競爭的優勢下，同學便輕鬆錄取這個原本需要中上成績的校系。

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這些升學管道有標榜科系相關，也有說是不用轉系就可以轉變志趣，但更多似乎是基於擔心招生不足，生源先搶先贏的心態，而巧立五花八門的名目。像美工設計的也能讀土木，商業類科開名額給工科生，某些冷門校系甚至完全來者不拒，只要有人來就好；倘若不符志趣，接下來轉學轉系也十分容易，幾乎零把關，反正騎驢找馬，先註冊再說。

加上不少投機取巧的人，是抱著可以混到更好學歷的心態去佔好學校的名額，影響所及便是整體素質的下降，且劣幣影響良幣，任懶散不學習成為常態，教授的評量標準也只能斟酌現況開始往下調，因為總不能把半數以上的學生都當掉。只是這種愈開愈多又欠缺篩選機制的招生巧門，難道不是大學素質敗壞的重要原因？

（作者為大學兼任助理教授，高雄市民）

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