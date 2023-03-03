自由廣場》評趙春山那句有趣的話

◎ 湯先鈍

請看這整段辯論（https://youtu.be/zBcYiAU280E）裡趙春山先生說的一句有趣的話：「台灣人民不要為美國的利益作戰」，當場其他人的反駁真的是擲地有聲！台灣人民怎麼可能會為別國的利益而戰？當然是為了自己的家園嘛！而因為台灣的國家自主的目標正好跟美國的利益相合，與中共企圖吞併台灣的目標相反，當然台灣因此要在許多地方與美國合作，怎麼會被一個學者解釋為「為美國而戰」？

另外有一種「理論」，不少國民黨人有的一種想法：在中共心中創造一個小希望，就是「和統」仍有可能，這樣戰爭發生的可能性會繼續延後。

請繼續往下閱讀...

同樣的，對於像我這樣頭腦簡單的人來說，這樣的分析太複雜了。歷史上諸多議題主要是靠力量和決心來論證，其他的小動作只會延長痛苦而不會改變結果。沒有真正的努力和決心的一廂情願的想法，不會解決任何問題，且無處可去，無處可退，沒有展望。

至於趙先生說中共在馬政府之後才開始加強對台灣實施針對性的軍事演習，我就我所學的國際關係學做以下的判斷：這一切還是以實力與意志來決定。中共經濟軍事從二○二○年後，客觀與主觀上都自認為強大了，自然而然就開始改變對香港與台灣的政策。這樣也直接促成蔡總統二○二○年的壓倒性勝選。台灣的學者怎麼可以把一切因果往自己身上攬，「先指責受害者」？

這次，國民黨副主席夏立言先生訪問中國大陸，趙先生也感慨的說「他受到高規格的待遇」。當然，自古中國的書生們對這方面特別在意，此乃事實，難以苛責。卻是讓人想起當年淮海戰役，國民黨連羽毛都被拔光後，劉斐先生渡江談判，也「受到最高規格的待遇」，結果他投共拒回南京，還一生善終，可謂識時務者為俊傑也！

大部分的主和者只看到和談可避戰，保護人民生命財產，卻忽略了沒有實力的談判與投降相去不遠。沒有籌碼如何談判？談判者當然可以得到最高格的待遇，然而自己的黨、國、百姓呢？

不過，千言萬語就一句結語，台灣不抵抗就沒有戰爭！如此說來趙先生的的立場可謂「高瞻遠矚」！要不要抵抗？要不要投降？一切，由台灣老百姓二○二四年投票決定，我沒有意見！

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法