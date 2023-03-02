自由廣場》日本文化廳移轉京都的啟示

◎ 羅承宗

本月廿七日起，日本文部科學省所屬的文化廳，將正式從東京移轉至京都。此事從二○一六年三月此決策定案之際，即備受各界關注。雖然日本文化廳不過是員工約三百人，每年預算約日幣一千億規模的小型中央機關，但是在日本政壇長久傾向保守穩健風格下，要突破「東京一極集中化」堅持，仍需要很大的政治改革決心與魄力。

臺灣區域發展困境，可謂經緯萬端。「北台一極集中化」更是箇中鮮明的特徵。就設籍人口來看，新北、台北、桃園三都加上基隆市，早就逾九百萬人口。尤其是台北市，長久以來既為經濟重心，同時亦是中央機關稠密集中之地。如此「一極集中化」的偏差狀態，當非國家均衡發展之福。

請繼續往下閱讀...

無可諱言，既有中央部會移轉充滿阻力，並非易事。但若屬新設部會，應有十足的可塑性與未來性。原本期待能立基於大南方，藉此實際彰顯數位韌性的數發部，去年八月仍選擇在台北市落腳掛牌，白白錯失一項值得誇耀的全國性政績，令人惋惜。

別把雞蛋放在同一個籃子裡，大抵是小學程度的風險分散常識。文化部能移轉至臺南嗎？海巡署能移至高雄，回歸海委會嗎？農糧署、漁業署、林務局等農委會所屬機關，一定要繼續窩在離山遠海的台北市辦公大樓裡嗎？

來年又是總統與立委選舉的重要時刻，以上諸多課題，值得各方陣營協助草擬選舉政見的各界先進們，一起審慎思量。

（作者為南臺科大財法所特聘教授兼所長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法