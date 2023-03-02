自由廣場》觀念、政策都應重新定義老人

◎ 黃惟冰

根據內政部統計，台北市二○二二年扶養比突破五十％，也就是平均每兩名工作人口（十五至六十四歲），就需扶養一名依賴人口（未滿十五歲的幼年人口或超過六十五歲的老年人口）。不過，由於台灣生育率連創新低，社會轉向高齡化發展，可以想見，推高扶養比的關鍵因素，出在扶老比的持續上升。

然而，隨著醫療進步，以及科技演進，如今已有許多工作與職務不再僅限於「年輕力壯」者才能勝任。換句話說，以六十五歲作為生產力的劃分，將所有六十五歲以上人口齊頭式的視為必定需要接受扶養，這樣一刀切的定義，除了與現實逐漸脫節以外，也不利於相關政策的討論與制定。

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事實上，觀察歷年出生人口的平均壽命變化，就可知道六十五歲在三十年前還可視為高齡，但今日已非如此。同樣根據內政部數據，台灣在一九九○年零歲新生兒的平均餘命為七十一．三歲，在二○○○年時為七十六．五歲，在二○一○年時為七十九．二歲，在二○二○年時則突破八十歲，來到八十一．三歲。顯而易見，隨著台灣人口的壽命持續延長，但「老」作為一個相對的概念，卻未能與時俱進。

總結而言，當台灣的勞動市場需求，已轉型成為知識密集，而非勞力密集的服務業社會時，對於許多六十五歲以上的健康老人而言，理當有更多「不服老」的選擇，而非強迫成為「被扶老」的對象。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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