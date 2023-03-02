自由廣場》評「請冷靜看待台灣半導體產業」

◎ 陳博修

曲建仲投書「請冷靜看待台灣半導體產業」，乍看之下命中了很多台灣人所沾沾自喜的半導體產業之科技漏洞，甚至可能比中共「被打回石器時代」還不如，台灣被直接打回「寒武紀」時代。然而，曲老師可能忽略了正由美國主導、沸沸揚揚的「全球供應鏈重組的地緣政治學」。本文補充其不足部分，期望能「見樹又見林」。

毫無疑問的，整個半導體產業大得不得了，任何單一國家，包括美國、日本、韓國、荷蘭、歐盟、中國、俄羅斯等，都不可能單獨完成這複雜的產業鏈，台灣當然不例外。因此要求台灣獨挑所有半導體科技的大樑，照顧到每個環節，包括半導體元件開發、設計、模擬的EDA工具及先進製程的設備、材料、特用化學品材料，甚至「一萬瓦以上的高功率雷射」等，既不可能、也不必要！

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但需再次強調，台灣在半導體供應鏈囊括了生產製造（台積電、聯電、世界先進、力積電等）及封裝測試（日月光、矽品、力成、京元電、南茂、頎邦等）的全球冠軍；半導體設計（聯發科、聯詠、瑞昱、奇景等）整體佔全球前三名；其他相關產業如PCB、IC載板（臻鼎、欣興、景碩、南電等）、光通訊、塑化業等，也居全球隱形冠亞軍，已經夠厲害了。相較之下，中國的半導體產業務虛不務實，最近報載中國有五七四六家晶片公司倒閉，《今週刊》去年底曾報導「中國能做出核彈、太空船更登上月球，為何半導體製造連台灣車尾燈都追不到？」仔細思考，中國發展產業，常態性地違反WTO規範，當然被美國、歐盟等文明社會抵制，中國卻仍迷戀「集中力量辦大事」，企圖自行完成全體半導體產業鏈的不可能任務，很可能再度走入文革時期「生產大躍進、土法煉鋼」的死胡同。

美國正在主導「全球供應鏈重組」，半導體是重中之重，包括邀請台積電到美國設廠、推動Chip 4（台美日韓）晶片聯盟等，台灣只要與美、日、歐等堅持自由、民主、法治、人權的國家站同一邊，就可以了：IC設計EDA軟體靠美國、矽晶圓材料靠日本、DUV/EUV光蝕刻機靠荷蘭等等。台灣必須成為這國際夥伴關係中集體的、長期的、有韌性供應鏈的成員，持續透明化、多元化、安全性、可持續性的產業政策。

台灣確實有很多地方需要繼續努力，但既不可能、也不必要去做半導體產業每一個環節的技術及產品。

（作者為美國馬利蘭大學電腦博士、資深資訊業者）

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