自由廣場》從全動法修法談恢復軍事審判

◎ 趙萃文

國防部預告《全民防衛動員準備法》將修正為《全民防衛動員法》，另就動員實施後指揮體系及戰時徵用等相關規範新增條文。國防部表示，考量台海區域威脅空前緊張，為凝聚「全民國防」理念共衛家園，此次修法希完備整體動員機制；惟亦遭部分人士批評有恢復戒嚴法之嫌。

細觀修法草案，將法律架構修訂區分為平時動員準備階段與動員實施階段，同時新增條文賦予總統可發布緊急命令規定動員事項，實施全國或局部動員，並依緊急命令轉換動員計畫，條文由原本四十八條增加到六十九條，在刑事責任方面於第五章新增第五十九至六十六條，明定動員實施時期犯竊盜、詐欺、侵占、恐嚇取財、搶奪、強盜之罪等，一律加重本刑至二分之一。

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於此同時，中共廿大提出「完善國防動員體制」後，各省市紛紛掛牌成立國防動員辦公室，由國家發展和改革委員會管理，加強國防動員和後備力量，持續進行與備戰相關之軍事調整。去年六月中共發布「關於調整預備役部隊領導體制的決定」，將預備役部隊全面納入軍隊指揮體系，由中共中央、中央軍委集中統一領導。更且，今年二月廿四日全國人大常委會通過調整《刑事訴訟法》規定，加快戰時軍事刑事訴訟立法，完善戰時軍事司法管轄制度和戰時軍事審判制度，具體措施包括戰時軍事訴訟應從重、從快、從簡，提高訴訟效率，構建戰時缺席審判制。此外為激勵軍心士氣，應引入戰時緩刑（可戴罪立功）的法制規範。

強權如中共仍積極修改這種戰前動員整備工作，台灣面對中共的軍事威脅，非常時期國家安全維護的強化，自有其立法政策必要性。諷刺的是，自洪仲丘事件發生後，在極短時間內將平時軍事審判廢除，從此缺乏國家安全意識的離譜判決層出不窮，良有以也。有論者指出，高階軍官簽署投降意願書準備率眾投降，其行為嚴重危害國家安，攸關國人安危，判刑竟較國安私菸逃稅案及電玩業者包庇案輕微，國安案件一再被輕判；更且，現行《陸海空軍刑法》區分短期缺職與長期逃亡罪，後者要有長期脫免職役的意圖才算逃亡，實務上只要向法官說有私事要處理，幾乎都是無罪，軍紀要如何整飭？更何況判決本就是一個公共議題、一種書面說服，應該受到公眾檢視與監督。

無可諱言，兩岸的重點是「避戰」，但台灣要強化國防，要進行戰備動員整備，買再多武器，服再長兵役，都不如回復平時軍事審判；否則，張軍而不能戰，遇敵而不能攻，則建軍何為？

（作者為大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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