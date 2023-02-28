自由廣場》蔣萬安可以做的轉型正義

◎ 張經偉

（自稱）蔣家後人的蔣萬安，常因轉型正義千夫所指，其入主台北市府後尤甚，但或許蔣萬安不見得只能「被」轉型正義，也能「做」轉型正義？

蔣中正其實有相當親日的一面：二戰方結束，他就「留用」土居明夫等日本軍官，一同對抗中共。真正的侵華日軍，老蔣都能「以德報怨」，很難想像他會在二戰剛落幕時，就對台灣人民滿懷殺意（蔣介石與林獻堂相見歡的舊照片，更加說明此點）。

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二二八事件期間，陳儀、彭孟緝、柯遠芬之流，渴望立功升官之機，遂誇大台灣社會的暴亂、赤化程度，蔣中正聽信謊報，於是下令鎮壓。這樣老蔣有沒有罪？當然有，然此罪當不致其繼承人，至完全無可能挽回之地。

下令殺岳飛的人是宋高宗，為何彷彿秦檜扛下所有罪責？我認為，一大關鍵是：宋高宗指定孝宗繼位。宋孝宗重新啟用胡銓等岳飛同道，從秦檜一黨的綏靖主義，轉回力抗外敵的岳家軍遺志。於是趙宋王朝挽回民心，此前之過錯，就更像是秦檜的蠱惑，而非寫在趙氏血脈中的原罪。

我想起，佛洛斯特的名詩〈未行之路〉（The Road Not Taken）。假如不聽陳儀們的蠱惑，也許蔣介石亦會「留用」日治台灣培育出的人才，而非將其殺盡。可留用之人才大失，或也加速蔣中正輸掉國共戰爭。老蔣選錯了路，蔣萬安當行其未行之路；老蔣錯殺的人，蔣萬安不應再錯恨。如今美日台同盟，已是大勢所趨。蔣萬安市府當全力加入之，而非又糾結藍綠而與中央大唱反調。與上海的雙城論壇，當為橫濱等城市所取代，此事也不難，台北與橫濱是姊妹市。如此，方更能防範外力自基隆港登陸、一路血洗的慘劇重演。

倘若蔣萬安明白：轉型正義的一大目標是「防止一錯再錯」，而非只是討拍、討賠償、討選票……繼位者轉父輩之錯路回歸正途，何等大義！

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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