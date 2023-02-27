自由廣場》再談拼音學中文

◎ 陳榮基

民國初年為了方便推廣「國語」，以章太炎的記音字母作藍本，創立注音符號（ㄅㄆㄇㄈ），舊稱注音字母，於民國元年由中華民國教育部制定，民國七年發布實施。確實也方便學習中文或北京話的發音。

打字機或電腦打字發明後，西方文字大多以ABCD鍵盤輸入，輕鬆的學會輸入英文、法文、德文、西班牙文、義大利文等文字。傳入中華民國後，鍵盤上加了ㄅㄆㄇㄈ，以方便輸入中文或漢字，導致我們的學生從小要熟記ㄅㄆㄇㄈ及ABCD的鍵盤排列，才能中打、英打。

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雖然在台灣，很早就有羅馬拼音、通用拼音，前者甚至也可利用於學習台語文或原住民語文，可惜因為政治的因素，不是被禁止就是未受到鼓勵。後來中華人民共和國出現了漢語拼音，並漸廣為國際所用，但基於「漢賊不兩立」，中華民國就不用。

一九九○年台灣出現了自然輸入法，與漢語拼音類似，我學兩星期就可上手。二○○三年微軟推出新注音輸入法，大幅改善中文輸入速度，進而普及電腦的應用，可以選擇通用拼音、漢語拼音及國音二式等，不必再用ㄅㄆㄇㄈ，直接在英文鍵盤即可輸入中文或漢字，乃至日文等。

本人曾於二○○三年三月十六日投書自由時報「從『六十五朵玫瑰』談拼音之爭」，呼籲教育部推廣ABCD的教學，讓小學生一開始就用英文鍵盤，即可輸入中文及英文，與國際接軌，不必再浪費時間分別適應中、英鍵盤。可惜一晃廿年，我在台灣的孫子女還是要學ㄅㄆㄇㄈ及ABCD，而在美國的孫子女很小就可用ABCD鍵盤輸入中文寫信問候阿公阿嬤，比台灣的表弟妹學得更快。

容我再次呼籲，語文及資訊軟體設計專家，以及教育部主管們，共同推出一個「華文拼音」的系統，合併羅馬拼音、通用拼音、漢語拼音及自然輸入法等的長處，或直接使用微軟的拼音系統，讓我們的學童一開始就學ABCD，不必再死抱ㄅㄆㄇㄈ，空出更多時間好好的玩，或學習更多的新知識，享受健康快樂的童年。長大後，可以方便的與國際接軌，世界各地的電腦都可以用來輸入中文。

（作者為神經醫學教授，曾任台大醫院副院長及恩主公醫院院長）

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