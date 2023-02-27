自由廣場》細看澳洲軍機飛入台灣空域

◎ 張延廷

日昨一架澳大利亞軍機四度飛入我國東北部的防空識別區，這是本月第二次。遠在五千餘公里的澳洲軍機會在台灣附近出現，還以不尋常的超低空航路飛掠，與正在關島展開的美、日、澳「北方對抗」聯合軍演有關。

美軍主導的「北方對抗」系列演習想定範圍，將台灣周邊納入演習空域，而且近幾年的「北方對抗」聯演都能看到澳洲E-7A預警管制機及AP-3C電戰預警機出現，前者海空探測範圍達六百萬立方英里，並且慣用可局部涵蓋一般通信頻道的Ka–Ku波段作業。當飛臨台灣附近空域時，特別是接近我國北部訓練空域禁航區範圍，意圖為蒐集在台海周邊活動的中共機、艦所發射的電磁信號。

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「北方對抗」軍演於上周開始，除了多國戰機的龐大陣容，壓軸戲則在擴大演習的「機動作戰部署」能量，也就是將第一、二島鏈間所有可利用的戰備資源，包括機場、空域、靶區、後勤設施等當成籌碼，驗證其實際戰力水平。另則試圖擴大既有的電磁頻譜優勢，並讓各盟國參演戰機能藉此延伸作戰半徑，尤在中共機、艦每日出動繞島巡航之際，藉機蒐集所需相關電子參數情資。

澳洲軍機這次由一二○○英呎直接飛進我國ADIZ，然後改以超低空一百英呎飛行盤旋，研判該機有可能為新改裝的AP-3C反潛電子偵察機，目的在模擬中共新型電戰機的低空航路。由於中共殲-16戰機亦可攜帶R-77 RVV-AE反輻射雷達飛彈，對部署在台海周邊活動的美、日驅逐艦威脅甚大，因此積極蒐集解放軍所使用的電磁參數，對於美、日、澳等國的電子戰的戰術反制作為甚具參考價值。

澳洲是美國海軍航空兵之外，目前亞太地區唯一擁有EA-18G「咆嘯者」電戰機的國家，可共通運用美國及盟國的電磁頻譜資料，倘若亦能適時蒐集到中共驅逐艦最新的雷達電磁信號，則對日後中共新型航母及驅逐艦進出島鏈展開遠海長航時，就能發揮極大的戰術箝制效果。

現代化的聯合作戰是一場講究效率及速度的系統對抗，「以電戰掩護火力，發揚火力」，更需要以「空天制電磁」的戰術作為首戰決勝的關鍵戰力。目前美國與盟國已在台海周邊對潛在敵手中共軍事力量積極進行電磁參數蒐集，建置未來戰術運用的寶貴資料庫，此種平戰完全結合的軍事原則，正可作為我國的重要參考。面對與日俱增的軍事安全威脅，及強調「創新／不對稱」建軍走向的當頭，我國更要深入檢討電磁資料蒐集能力，及相關電戰裝備的落差之快速補強。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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