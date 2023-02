自由廣場》回應「共同行動 確保國際法勝利」

◎ 張玲玲

俄羅斯入侵烏克蘭滿周年,我們可以觀察到,公開挺俄的白俄羅斯、敘利亞、委內瑞拉、古巴、緬甸和北韓六個國家,不是威權專政體制,就是發生內亂、內戰的國家;更明顯的特徵,就是常常不遵守國際法或常對周遭區域進行軍事挑釁。這也是我想呼應日前歐盟外交與安全高級政策代表何賽普‧波瑞爾(Josep Borrell)投書貴報〈共同行動 確保國際法勝利〉的主要訴求。

公元四百多年時,羅馬逐漸衰敗,當時的哲學家聖奧古斯丁(Saint Augustine)所著《上帝之城》一書中就強調:「一支軍隊失去了道德,除了暴徒之眾又是什麼?」指出羅馬的衰退肇因於道德的衰退。到了十六世紀,堪稱國際法及海洋法鼻祖的荷蘭人胡果·格勞秀斯(Hugo Grotius)在其《海洋自由論》一書中指出,一個國家發動戰爭,須檢視這是不是一場「正義之戰」?尤其如何符合人道主義的方式與結局,都應納入關鍵。

發動一場戰爭是屬「義戰」或「不義之戰」,在我們國軍深造教育中也是非常強調的課題。筆者過去在國防大學戰爭學院正規班教授「戰爭哲學」時,最常舉美國前國防部長馬蒂斯(James Mattis)說過的一句話:「不要在你殺敵時採取不道德的行為,而創造了更多的敵人。」(If in order to kill the enemy you have to kill an innocent, don’t take the shot. Don’t create more enemies than you take out by some immoral act.)在俄烏戰爭中,俄軍除了用導彈無差別轟炸民宅、醫院、學校之外,在烏克蘭土地上所經之處盡是燒殺虜虐、惡行不斷,這些不義之舉,讓烏克蘭軍民堅持抗俄到底,也使國際民主陣營更加團結支持烏克蘭。

何賽普‧波瑞爾代表指出,國際法必須在各地實踐,以保護所有人免受強權政治、勒索和軍事攻擊影響,這就是國際戰爭法的出發點。俄羅斯侵略烏克蘭的不正當性、無差別砲轟烏國非武裝建築物與人民、違反戰爭比例原則等等,顯然是一支失去道德的「不義之師」,必將使俄羅斯走向衰落。而這一點,應該也讓可能支持俄羅斯打這場不義之戰的中國有所警惕;看看那些挺俄國家的素質及人民的悲哀與無奈,應該不會想與之比擬,而降低自己的國格吧?

(作者為陸軍備役上校)

