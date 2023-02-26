自由廣場》回應「共同行動 確保國際法勝利」

◎ 張玲玲

俄羅斯入侵烏克蘭滿周年，我們可以觀察到，公開挺俄的白俄羅斯、敘利亞、委內瑞拉、古巴、緬甸和北韓六個國家，不是威權專政體制，就是發生內亂、內戰的國家；更明顯的特徵，就是常常不遵守國際法或常對周遭區域進行軍事挑釁。這也是我想呼應日前歐盟外交與安全高級政策代表何賽普‧波瑞爾（Josep Borrell）投書貴報〈共同行動 確保國際法勝利〉的主要訴求。

公元四百多年時，羅馬逐漸衰敗，當時的哲學家聖奧古斯丁（Saint Augustine）所著《上帝之城》一書中就強調：「一支軍隊失去了道德，除了暴徒之眾又是什麼？」指出羅馬的衰退肇因於道德的衰退。到了十六世紀，堪稱國際法及海洋法鼻祖的荷蘭人胡果·格勞秀斯（Hugo Grotius）在其《海洋自由論》一書中指出，一個國家發動戰爭，須檢視這是不是一場「正義之戰」？尤其如何符合人道主義的方式與結局，都應納入關鍵。

請繼續往下閱讀...

發動一場戰爭是屬「義戰」或「不義之戰」，在我們國軍深造教育中也是非常強調的課題。筆者過去在國防大學戰爭學院正規班教授「戰爭哲學」時，最常舉美國前國防部長馬蒂斯（James Mattis）說過的一句話：「不要在你殺敵時採取不道德的行為，而創造了更多的敵人。」（If in order to kill the enemy you have to kill an innocent, don’t take the shot. Don’t create more enemies than you take out by some immoral act.）在俄烏戰爭中，俄軍除了用導彈無差別轟炸民宅、醫院、學校之外，在烏克蘭土地上所經之處盡是燒殺虜虐、惡行不斷，這些不義之舉，讓烏克蘭軍民堅持抗俄到底，也使國際民主陣營更加團結支持烏克蘭。

何賽普‧波瑞爾代表指出，國際法必須在各地實踐，以保護所有人免受強權政治、勒索和軍事攻擊影響，這就是國際戰爭法的出發點。俄羅斯侵略烏克蘭的不正當性、無差別砲轟烏國非武裝建築物與人民、違反戰爭比例原則等等，顯然是一支失去道德的「不義之師」，必將使俄羅斯走向衰落。而這一點，應該也讓可能支持俄羅斯打這場不義之戰的中國有所警惕；看看那些挺俄國家的素質及人民的悲哀與無奈，應該不會想與之比擬，而降低自己的國格吧？

（作者為陸軍備役上校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法