自由廣場》林宅血案結案？

◎ 涂醒哲

監察委員蔡崇義、范巽綠在廿四日公布林宅血案調查報告，列出警總為主的情治系統介入司法偵查等六項重大違失。我聽了記者會的報告，有的地方忽斷忽續，但整體而言這個「未完待續」的報告結論非常清楚。兩位監察委員清楚地說明這個報告只是階段性的結案，期待行政院接續做更多的調查。

林宅血案發生於一九八○年二月廿八日，歹徒闖入林宅，用刀刺死林義雄的母親林游阿妹女士，及一對六歲雙胞胎林亮均、林亭均；九歲長女林奐均身受重傷，行凶手段殘絕人寰。

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用刀近距離多次刺殺老人及幼兒，這是多麼大的仇恨，或是多麼兇殘的個性才做得出來？從這個調查報告可以看出：國民黨的情治單位國安局等等，不但阻礙檢調單位的偵辦，還包庇罪犯，誤導媒體。

當年國安局的三○七專案小組如果沒有高層的指示，或秉承上意，就銷毀重要證據，故意誤導方向，其誰能信？國民黨的故意阻撓讓林宅血案到目前已經四十多年了，還是無法水落石出。

我們非常遺憾的是，國民黨派到美國去暗殺江南的案件，美國情治單位很快的就破案了。但在台灣呢？情治單位反而妨礙破案！讓人感覺到國民黨的情治單位就好像江南案一樣，一定跟二二八林宅血案脫不了關係。要求加害的指使者去找出加害的兇手，當然緣木求魚。這也就是這次監察委員無法畢其功於一役的最主要原因。

台灣人實在是太善良了，林宅血案發生在二二八，當然是為了恐嚇台灣人民。苦主林義雄先生當然有權利要求知道兇手是誰？背後主使者是誰？但對台灣人來講，讓真相大白是我們的義務，也是我們的責任。台灣人不能讓這種滅絕人性的威權時代的錯誤繼續掩蓋下去。

遺憾的是，民進黨在行政院及立法院完全執政已經七年了，連這種慘案都沒有投入足夠的資源及公權力來予以破案。監察院以結案來逼迫行政院投入更多的資源調查，除了充滿無奈，也等於是一種軟性的抗議。

我們必須再度強調「沒有真相，就沒有真正的和平」。南非屠圖主教說過「你被邪惡所淹沒，但是，有必要掀開傷口來清潔它」。民進黨政府不能再軟弱了，面對一九四七年的二二八事件，以及故意選在一九八○年二二八當天行凶的林宅血案，一定要全力偵辦，民進黨政府及台灣人民不能再軟性包庇威權時代兩蔣政權各種沒有人性的惡行。只有認真面對歷史的錯誤，做好轉型正義，台灣才能健康地向前走！

（作者曾任國策顧問，前嘉義市長）

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